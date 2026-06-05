オーストラリア産羊肉の祭典「大阪ひつじフェスタ２０２６」が５日、大阪市北区の「ＯＳＡＫＡ ＦＯＯＤ ＬＡＢ」で開幕し、オープニングセレモニーに大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが駆けつけた。

セレモニーには、オーストラリア総領事館のシンディー・リネバーグ首席商務官らが出席。報道陣らに万博で日豪の絆が深まったことを強調しつつ「上質な品質の羊肉」の試食を勧める中、まずは同万博のオーストラリア館公式キャラクター、コアラの「ココ」が愛らしい表情で登場。さらに大阪が世界に誇るミャクミャクも登壇し、愛想を振りまいた。主催者によると、万博で２００万人の来館者を出迎えたココが、ミャクミャクと万博期間中に会場の人工島・夢洲で触れ合ったことはなく、この日が１年越しの“初対面”。レアな２ショットにストロボの放列が途切れることはなかった。

多忙を極める（？）ミャクミャクは、報道陣や関係者およそ８０人が集まったオープニングセレモニーを終えると、すぐに次の“現場”へと移動した。午後５時のグランドオープン前には会場前に長蛇の列ができていたが、開門時にはミャクミャクは不在。羊肉が大好きだという４０代女性は“ナニワのスター”が来場していたと聞かされると「ええ！ 知らんかったなあ！ 残念…。万博も行きました」とニアミスを悔しがりながらも、ラムチョップなどに舌鼓を打っていた。

「大阪ひつじフェスタ」は今年で３年目を迎えるイベント。日本の羊肉シェア７割を占めるオーストラリアの羊肉生産者団体「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」と「大阪ひつじフェスタ２０２６」実行委員会との共催、オーストラリア大使館商務部の協力で、この日から７日まで開催される。