ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７４ｂｐと目立った変化みられず ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７４ｂｐと目立った変化みられず

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７４ｂｐと目立った変化みられず

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）

ドイツ 3.022

フランス 3.664（+64）

イタリア 3.762（+74）

スペイン 3.448（+43）

オランダ 3.14（+12）

ギリシャ 3.713（+69）

ポルトガル 3.383（+36）

ベルギー 3.567（+55）

オーストリア 3.262（+24）

アイルランド 3.189（+17）

フィンランド 3.364（+34）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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