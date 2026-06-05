ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７４ｂｐと目立った変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　3.022
フランス　　　3.664（+64）
イタリア　　　3.762（+74）
スペイン　　　3.448（+43）
オランダ　　　3.14（+12）
ギリシャ　　　3.713（+69）
ポルトガル　　　3.383（+36）
ベルギー　　　3.567（+55）
オーストリア　3.262（+24）
アイルランド　3.189（+17）
フィンランド　3.364（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）