ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７４ｂｐと目立った変化みられず
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７４ｂｐと目立った変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 3.022
フランス 3.664（+64）
イタリア 3.762（+74）
スペイン 3.448（+43）
オランダ 3.14（+12）
ギリシャ 3.713（+69）
ポルトガル 3.383（+36）
ベルギー 3.567（+55）
オーストリア 3.262（+24）
アイルランド 3.189（+17）
フィンランド 3.364（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 3.022
フランス 3.664（+64）
イタリア 3.762（+74）
スペイン 3.448（+43）
オランダ 3.14（+12）
ギリシャ 3.713（+69）
ポルトガル 3.383（+36）
ベルギー 3.567（+55）
オーストリア 3.262（+24）
アイルランド 3.189（+17）
フィンランド 3.364（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）