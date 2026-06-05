城下町・金沢の初夏を彩る百万石まつりが、いよいよきょう6月5日から開幕します。

金沢百万石まつりとは？

加賀藩祖・前田利家が金沢城に入城し、金沢の礎を築いた偉業をしのんで開催されています。尾山神社での封国祭に合わせて、1923年(大正12年)から1945年(昭和20年)まで金沢市祭として行われてきた奉祝行事がルーツで、終戦後は進駐軍の指導により昭和21年から6年間、尾山まつりとして尾山神社奉賛会によって開催されました。

現在の金沢百万石まつりは、1952年(昭和27年)に金沢市と金沢商工会議所が中心となって開催した商工まつりが第1回目となります。その後、豪華絢爛な百万石行列をはじめ、400年以上にわたり受け継がれてきた金沢ならではの伝統ある行事が賑やかに繰り広げられる現在の姿に発展しました。

百万石行列の主役である利家役は、第33回の1984年(昭和59年)に初めて、

金沢市出身の俳優・鹿賀丈史さんを起用。以後、毎年、利家公役は、俳優が務めています。

妻・お松の方は、2001年(平成13年)に50回記念として、斉藤慶子さんが起用されたのが初めてで、2008年(平成20年)からは、利家公役と同様に俳優が起用されるようになりました

前回2025年は、タレントの石原良純さん、俳優の北乃きいさんが務め、2026年は、大東駿介さん、菅井友香さんが務めます。

初夏の金沢を彩る一大イベントで、沿道は大勢の人で埋め尽くされます。

加賀藩祖・前田利家 若いころは「かぶきもの」

加賀藩祖・前田利家とは？

利家は、15歳で織田信長に仕え、槍を使った勇猛な戦いぶりから「槍の又左」の異名を持ち、信長の精鋭部隊・赤母衣衆の筆頭として数々の戦で功を挙げ、ついに大名になりました。

後の豊臣政権では、五大老の徳川家康と互角に渡り合える実力者として秀吉を支え、息子・秀頼のことを託されるなど厚い信頼を得ていましたが、1599年に亡くなりました。

若い頃は派手な衣装を好み、「かぶきもの」として、その後も戦国大名としての地位を確固たるものにし現在の金沢の繁栄の礎となった利家。400年以上たった今もその魅力にひかれた人たちが、小説やドラマ、映画などで利家を描いています。

ＭＲＯテレビでは、6/6(土)ひる0時25分から生放送で、祭りのメインイベント「百万石行列」の模様を放送するほか、公式YouTubeチャンネルで生配信します。