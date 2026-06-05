6月2日夜、新潟市内の畑で知人の60代女性に対し、馬乗りになって口や首を手で抑えるなどの暴行をした疑いで、79歳の男が逮捕されました。



暴行の疑いで逮捕されたのは、新潟市西蒲区に住む無職の男(79)です。



男は6月2日午後8時過ぎ、新潟市西蒲区石瀬の畑で、この畑を所有する知人の60代女性に対し、馬乗りになって口を手で押さえたほか、首を両手で押すなどの暴行をした疑いが持たれています。



被害を受けた女性が家族に「助けてくれ、警察を呼んでくれ」と連絡し、その後家族から警察に通報がありました。



女性は病院に搬送されましたが、命に別条はありませんでした。



警察によりますと、女性が畑にいる男を発見し、声をかけたところ、突然男が襲ってきて、もみ合いになったということです。



警察の調べに対し、男は「口や首辺りを押さえた」と容疑を認めています。



現場となった畑にはタマネギなど複数の野菜が植えられていて、警察は男が野菜を盗みに来た可能性もあるとみて、詳しく調べています。