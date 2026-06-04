PTA活動中に、なぜか別れ話を切り出される

地域密着の自営業を営むDさん（30代）は、長女が小学校に入学後、自らもその小学校の卒業生であり、仕事の融通も効くため、PTA活動にも積極的に参加していました。人当たりの良さと整った顔立ちのせいか、保護者の間では密かに爽やかポジションを任されることもありました。たまに保護者から「◯◯ちゃんパパ、イケメンだね」と褒められることもありました。しかし、その「印象の良さ」が、思わぬ方向に暴走した出来事がありました。



【漫画】PTAで先輩ママの妄想に困惑「私たち家庭があるから…」（全編を読む）

ある日、PTAで何度か顔を合わせた40代前半の6年生の先輩ママから、「重要な話があります」とメッセージが届きます。次の行事の相談かな？と軽い気持ちで指定された近所のファミレスへ向かったDさんは、テーブルに置かれた水を一口飲んだ直後、とんでもない言葉を聞くことになります。



「家庭があるから、一線は越えませんよね？」

先輩ママは、真剣な表情で口を開きました。



「私たち、家庭があるから…一線を越えるのはやめましょうね」



Dさんは耳を疑いました。そもそも「私たち」と言われるような関係性すら存在していなかったからです。



話したことといえば、PTAのイベントで「これお願いできますか」「資料あります？」といった業務連絡程度。親しく立ち話をした記憶さえ曖昧です。もちろん、恋愛感情など微塵もありません。



なのに今、自分は存在しない恋の終止符を聞かされている。ファミレスという日常空間で、急にドラマの最終回のような宣言を受け、Dさんは完全に思考停止しました。



「PC操作を教えていただけ」が、恋のサインに変換される

困惑するDさんをよそに、先輩ママは続けました。



「この前、私がPCの操作に困ってたとき、すぐ助けてくれましたよね」



Dさんは心の中で叫びました。



あれは単なる親切心であり、誰に対しても同じようにする当たり前の行動です。しかし彼女の中では、それが特別な気持ちの表明として変換されていたのです。



人は、自分の中で一度「これは特別だ」と思い込むと、周囲の行動をそのストーリーに合わせて解釈し始めます。ごく普通の優しさが意味深なサインに見える瞬間、関係の歪みは生まれます。



そして突然の「もう個別に話しかけるのはやめましょう」

極め付きはこの一言でした。



「お互いのために、個別に話しかけるのはやめましょう」



Dさんは思いました。「いや、そもそも話してない…」。まるで自分の知らないところで、始まっていない恋が始まり、そして勝手に終わらされたような状態でした。



架空の恋愛の「関係清算」に立ち会わされるという予想外すぎる体験に、Dさんが受けたインパクトは相当大きかったそうです。



PTAという狭いコミュニティで起きる思い込みの暴走

PTAのような小さなコミュニティでは、適度な距離感が続く半面、少しの優しさが大きな意味を持つことがあります。会話の頻度が少ないほど、相手のイメージだけが勝手に膨らみ、それが確信に変わってしまうケースも珍しくありません。



特に、家庭や仕事で多忙な保護者にとって、PTAは数少ない他人との接触機会になることがあり、そこへ過剰な解釈が入り込みやすいのです。



「妄想もほどほどに」──男性が学んだ距離の大切さ

ファミレスを出たDさんは、車に乗り、すぐに自宅に戻る気力を失ったといいます。何より衝撃だったのは、事実ではない「自分への好意」を前提に話が進んでいったことでした。



以来、DさんはPTAでは必要以上に丁寧な距離を意識するようになりました。誰かの思い込みは、いつのまにか現実を上書きすることがある──その怖さを知ったからです。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）