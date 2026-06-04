「想定が甘すぎ」セブン-イレブン、揚げ物半額セールが“想定を上回る売れ行き”で売り切れ続出「商品ほぼ無くて」
セブン-イレブン公式X（旧Twitter）は6月4日に投稿を更新。揚げ物スーパーセールが想定を上回る売れ行きとなり、売り切れ店舗が出ていることを報告しました。
【投稿】揚げ物半額セール売り切れ続出
コメントでは、「揚げ物以外ももっと廃棄対策しよう！！！！」「想定しろよ」「そんなことだと思った」「想定が甘すぎです」「店員さんに特別手当を出してあげて」「あーあバイト泣かせだな」などさまざまな声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】揚げ物半額セール売り切れ続出
16〜20時の4時間限定セールに客殺到同アカウントは「お客様から大変ご好評をいただき、想定を上回る売れ行きとなっております。店舗により売り切れている場合がございます。ご迷惑をお掛け申し訳ございません」と投稿。6月3〜6日まで毎日16〜20時の4時間限定で対象の揚げ物が半額になる「揚げ物スーパーセール」を実施しており、予想以上の人気ぶりを報告しています。
「揚げ物１個しかなかった…」また「７NOWアプリからご注文可能なモバイルオーダーを停止している場合もございます」とも報告。実際に買おうとした人からは、「揚げ物１個しかなかった…」「当日分は、4時台で売り切れ」「商品ほぼ無くて店の見込み甘すぎ」といった声も上がりました。今後何かしらの対応をするのか、注視したいですね。
(文:All About ニュース編集部)