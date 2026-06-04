INI尾崎匠海「初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）」田中麗奈×古川雄大W主演ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』がクランクイン

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田中麗奈と古川雄大がＷ主演を務め、前田公輝、尾崎匠海（INI）が出演するドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』（読売テレビ・日本テレビ系）がクランクインを迎えた。

■予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス

行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻・坂井麻衣子役を田中麗奈が演じ、妻の束縛から逃れたいと願う夫・坂井優一役を古川雄大が演じる本作。麻衣子の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れていくとともに、麻衣子の死の真相に迫るなかで、知られざる麻衣子の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンスだ。

記念すべきクランクインの場となったのは、坂井家にて、田中麗奈演じる坂井麻衣子と古川雄大演じる坂井優一が一緒に婚姻届けを記入するという、幸せ絶頂のシーン。先んじてクランクインを迎えた主演のふたりは、笑顔で挨拶し、大きな拍手に包まれ、温かい雰囲気のなか、これからの撮影に期待を寄せた初日となった。

また、前田公輝、尾崎匠海もそれぞれ無事にクランクイン。スタッフから大きな拍手が沸き起こるなか、フリーの記者・加藤悟を演じる前田公輝は、とある人物の行動を監視するシーンから、Y＆Mプロダクション所属のタレント・岩崎愁斗を演じる尾崎匠海は、レギュラー出演している番組の収録が終わり、他の出演者と話すシーンから、それぞれ撮影がスタートした。

撮影の合間には、共演者らとともに談笑するなど、明るい雰囲気で撮影は進行。初回放送に向け、順調な滑り出しをみせた。

結婚が壊れていくサスペンスフルな世界観を表現したドラマティザー映像もTVerにて公開中。ぜひこちらもチェックしよう。

メイン写真：尾崎匠海（INI）

■田中麗奈 コメント

クランクインを迎え、ドキドキしています。サスペンスなので撮影はスリルもありますが、楽しい初日を迎えさせていただきました。今のところ順調だと思います！ 謎解きの要素もあり、サスペンスならではのシーンも多いですが頑張っていきます。楽しみにしていてください！！

■古川雄大 コメント

ふたりで笑い合うという幸せの絶頂のシーンからスタートできたのが、嬉しいです。ここからドロドロになっていくので…、この幸せを噛み締めながら、初めのシーンを演じさせていただきました。これから素晴らしい方々と共演できるのも、楽しみです。

■前田公輝 コメント

台詞が少ないシーンからのスタートでしたが、そんななかで、演じる加藤という人物がすっと自分の中に落ちてきた感覚があり、ここから加藤としてどう生きていけるのか、とても楽しみです。独特な役柄ではありますが、楽しみながら皆さんにお届けできるように頑張ります。楽しみにしていてください！

■尾崎匠海（INI）コメント

最初から監督と話し合いながら、役を作り込んでいけたので、演じる岩崎がどういう人間かを掘り下げることができた初日でした。初日の撮影が制服というところが激熱です（笑）。まだ撮影が始まったばかりで、皆さん心に余裕がありますが、しんどくなってきたときには自分が笑顔でいようと思います！

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系 『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』

7月2日スタート

毎週木曜 23:59～24:54（※初回放送は24:09～）

出演者： 田中麗奈 古川雄大 尾崎匠海（INI）／前田公輝

【あらすじ】

世間から理想と思われていた夫婦。しかし妻が“謎の死”を遂げ、完璧だったはずの日常が一変。「妻はなぜ亡くなったのか…」 物語は予想もつかない展開へと舵を切る。妻の死の真相に迫るとき、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく――。「私はあなたで、あなたは私」 衝撃の夫婦心理サスペンスが幕を開ける。

■関連リンク

番組サイト

https://www.ytv.co.jp/dear-husband/

TVer 番組ページ

https://tver.jp/series/sr599tnf8e

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/