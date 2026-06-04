清水FWアルフレド・ステファンスが契約満了「エスパルスで築いた絆と思い出は決して忘れません」
清水エスパルスは4日、元パナマ代表FWアルフレド・ステファンス(31)と来季の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを発表した。
同選手は昨年8月に加入し、J1リーグ戦で6試合に出場。今季はJ1百年構想リーグで5試合プレーしていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWアルフレド・ステファンス
(Alfredo Horacio STEPHENS FRANCIS)
■生年月日
1994年12月25日(31歳)
■出身地
パナマ
■身長/体重
181cm/75kg
■経歴
リオ・アバホFC-CDプラザ・アマドール)-チョリージョFC-FC DAC 1904(スロバキア)-チョリージョFC-CDサンタクララ(ポルトガル)-チョリージョFC-CDウニベルシタリオ-CAインデペンディエンテ-アラグアFC(ベネズエラ)-ADヌエベ・デ・オクトゥ(エクアドル)-プエルト・カベロ(ベネズエラ)-キリヤット・シュモナFC(イスラエル)-清水
■代表歴
パナマU-17・U-20代表、パナマ代表
■出場歴(国内)
J1リーグ:6試合
J1百年構想リーグ:5試合
■コメント
『このコメントを通じて皆様にメッセージを伝えたいと思います。チームに在籍していた間の皆様からいただいた温かい気持ちとサポートに心から感謝しています。チームメイト、ファン・サポーターの皆様はとても親切でした。心から抱きしめたい気持ちでいっぱいです。このクラブで過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物です。良い時も苦しい時も、チームメイトである仲間、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆様が支えてくれました。皆様と共に戦い、喜びを分かち合えたことを誇りに思います。清水エスパルスで築いた絆と思い出は決して忘れません。本当にありがとうございました。皆様のこれからの幸せを祈っています。VAMOS S-Pulse!!』
同選手は昨年8月に加入し、J1リーグ戦で6試合に出場。今季はJ1百年構想リーグで5試合プレーしていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWアルフレド・ステファンス
(Alfredo Horacio STEPHENS FRANCIS)
1994年12月25日(31歳)
■出身地
パナマ
■身長/体重
181cm/75kg
■経歴
リオ・アバホFC-CDプラザ・アマドール)-チョリージョFC-FC DAC 1904(スロバキア)-チョリージョFC-CDサンタクララ(ポルトガル)-チョリージョFC-CDウニベルシタリオ-CAインデペンディエンテ-アラグアFC(ベネズエラ)-ADヌエベ・デ・オクトゥ(エクアドル)-プエルト・カベロ(ベネズエラ)-キリヤット・シュモナFC(イスラエル)-清水
■代表歴
パナマU-17・U-20代表、パナマ代表
■出場歴(国内)
J1リーグ:6試合
J1百年構想リーグ:5試合
■コメント
『このコメントを通じて皆様にメッセージを伝えたいと思います。チームに在籍していた間の皆様からいただいた温かい気持ちとサポートに心から感謝しています。チームメイト、ファン・サポーターの皆様はとても親切でした。心から抱きしめたい気持ちでいっぱいです。このクラブで過ごした時間は、私にとってかけがえのない宝物です。良い時も苦しい時も、チームメイトである仲間、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆様が支えてくれました。皆様と共に戦い、喜びを分かち合えたことを誇りに思います。清水エスパルスで築いた絆と思い出は決して忘れません。本当にありがとうございました。皆様のこれからの幸せを祈っています。VAMOS S-Pulse!!』