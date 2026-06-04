韓国の6・3地方選挙で最大の激戦区となったソウル市長選挙で、国民の力の呉世勲（オ・セフン）候補が大逆転を果たし、共に民主党の鄭愿伍（チョン・ウォノ）候補を破って当選した。

呉候補は、開票終盤まで続いた大接戦の末、鄭候補をわずかな差で振り切り、ソウル市長選挙史上初の5選を達成した。

4日、中央選挙管理委員会によると、呉候補は同日午前9時30分現在、開票率97.70％時点で48.94％を獲得し、鄭候補（48.34％）を0.60ポイント（3万359票）上回り、勝利を確定させた。

鄭候補も敗北を認めた。同氏は同日午前9時30分ごろ、ソウル市中区太平路（チュング・テピョンロ）2街の民主党ソウル市長選挙状況室に姿を見せ、「市民の選択を重く、謙虚に受け止める」とし、「私の力不足だった。すべて私の責任だ。もっと市民に近づくことができず、市民の心をより多くつかむことができなかった」と述べた。

続けて、「私と共に歩んでくださった市民の皆さま、選挙運動員、ボランティア、選挙陣営関係者、党員同志の期待に応えることができず申し訳ない」と頭を下げた。鄭候補は「当選した呉候補にお祝いを申し上げる」とし、「これまで寄せていただいた温かい気持ち、最後まで共にしてくださった皆さまの応援に感謝する」と語った。

これに先立ち、KBS、MBC、SBSの地上波3局による出口調査では、鄭候補が51.4％で、呉候補（46.0％）を上回ると予測されていた。JTBCの予測調査でも、鄭候補53.5％、呉候補42.9％で、鄭候補が10.6ポイント差でリードすると見込まれていた。

前日、一時は鄭候補に30万票以上の差をつけられていた呉候補は、江南（カンナム）3区の開票が進むにつれて差を急速に縮め、この日午前7時16分に初めて逆転に成功し、その後は首位の座を守り抜いた。