「目を覚まさせる出来事だ」「負けるのが大嫌い」アルジェリアに０−１敗戦のオランダ、クーマン監督が苦言「状況が悪化していった」
現地６月３日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と同組のオランダ代表は、国際親善試合でアルジェリア代表と対戦。０−１で敗れた。
立ち上がりからボールを握って試合を進めるオランダは多くのチャンスを作るも、仕留め切れない。 すると86分、ハジ・ムサに鮮やかなコントロールショットを突き刺されて、決勝ゴールを奪われた。
オランダメディア『VI』によれば、ロナルド・クーマン監督は、「これはまさに目を覚まさせる出来事だ」とゲームを振り返る。
「もちろん良い瞬間もあったが、試合が進むにつれて状況が悪化していった。交代選手を責めるつもりはないが、前半よりもプレーが雑になり、チャンスも少なくなったのは事実だ」
指揮官は特に後半のパフォーマンスについて、次のように不満を露わにしている。
「負けるのは大嫌いだ。４、５回も決定機があったら、１、２点は決めなければならない。そうすれば試合は楽になる。後半はプレーが鈍くなり、時折アグレッシブさも欠けていた。私の意見では少し優しすぎたと思う」
オランダはこの後、アメリカ入りし、現地８日にウズベキスタンとのW杯前最後の親善試合を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりからボールを握って試合を進めるオランダは多くのチャンスを作るも、仕留め切れない。 すると86分、ハジ・ムサに鮮やかなコントロールショットを突き刺されて、決勝ゴールを奪われた。
オランダメディア『VI』によれば、ロナルド・クーマン監督は、「これはまさに目を覚まさせる出来事だ」とゲームを振り返る。
「もちろん良い瞬間もあったが、試合が進むにつれて状況が悪化していった。交代選手を責めるつもりはないが、前半よりもプレーが雑になり、チャンスも少なくなったのは事実だ」
「負けるのは大嫌いだ。４、５回も決定機があったら、１、２点は決めなければならない。そうすれば試合は楽になる。後半はプレーが鈍くなり、時折アグレッシブさも欠けていた。私の意見では少し優しすぎたと思う」
オランダはこの後、アメリカ入りし、現地８日にウズベキスタンとのW杯前最後の親善試合を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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