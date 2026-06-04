「目を覚まさせる出来事だ」「負けるのが大嫌い」アルジェリアに０−１敗戦のオランダ、クーマン監督が苦言「状況が悪化していった」

「目を覚まさせる出来事だ」「負けるのが大嫌い」アルジェリアに０−１敗戦のオランダ、クーマン監督が苦言「状況が悪化していった」