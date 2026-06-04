モデルの西山茉希（40）が4日、自身のインスタグラムを更新。“過去イチ”肌トラブルからの驚異の回復を報告した。

西山は3日に「たった一晩寝て起きて、鏡を見たくない程の状態になります」と額や頬が赤くなった顔写真をアップ。「久々だったな 過去一ひどかったな」と告白。原因不明だとしつつ、看護師の友人のアドバイスで冷却しながら一晩経つと症状は治まりつつあると明かし、「気合いの回復力チェックもしてみてください」と生放送への出演を告知していた。

生放送を終え、西山は「嘘みたいですよね 一晩と夜までの時間での肌回復」と驚異の回復を報告。「これも、ずっと繰り返す景色。今回ばかりは治らなかったら生放送どうしようかと不安になったけど。。。いつもの自分法を信じて眠って、また何事もなかったように、肌が強い子のような日常も巡るのです」とつづった。

今回の肌トラブルで多くの意見やアドバイスが送られてきたとし、「私の投稿本意は、自分自身の最低な状態の肌を残すことで、肌ストレスで悩む方達に寄り添い、一緒にがんばりたかったからです」と投稿の理由をあらためて説明。予想以上に多くの意見が寄せられたとし、「目にする方にとって少しでも色々な角度からの意見や情報が、今日明日へのヒント、勇気、参考になればと強く思っています」とした。

「情報は元々溢れる世の中ですが、リアル体験を通した症状、季節、原因、おすすめのアイテムなどがこの場に集まってくれたことは必ず誰かの為になると思います」と信念を記し、「人の肌は100人100通り。全てを答えにするのではなく、閉じこもりそうな心を少し開いて共有できるメッセージに寄り添って、向き合い方の視野を広げてみてください。1人じゃないと、心強さに変えてください」と呼びかけた。

「私は一瞬治ったけど、またいつどこで再発するのかもわからないままです。メッセージを参考に、自己対応してきた習慣にプラスして“検査”もしていきます」とキッパリ。多くの意見に感謝し、「美肌を諦めず、信じることを諦めず、丁寧に向き合って前進しましょう ありがとうございました」と締めくくった。