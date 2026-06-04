◆なぜ実家に帰るとしんどいのか？ 心をすり減らす親の正体

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

毒親問題の本質は「境界線」にあり

今日のテーマは「親は他人」ということで、親との距離の取り方についてお話ししたいと思います。

近年よく耳にする「毒親問題」ですが、何が一番の問題かというと「バウンダリー（境界線）」の問題だと私は考えています。親と子供の間で、この境界線がうまく引けていない人がとても多いのです。

親子であっても、大人になれば本来は「他人」です。ですから、子供の意見を尊重し、子供の好きなように生きていけばいいのですが、どうしても親から見ると「自分の所有物」「自分の一部」であるかのような感覚が抜けない人がいます。

毒親問題のメカニズム

境界線がうまく引けていないと、本来は子供が決めるべき「自分軸」の問題に対して、親があれこれ口出しをしたり、子供の行動を勝手に評価したりしてしまいます。子供からすると、自分の人生を生きるための「自分軸」を奪われてしまうわけです。

その結果、親の顔色をずっとうかがい続けたり、親に認められないとダメな気がしてしまい、自分らしい人生を歩めなくなってしまいます。そして、最終的には親に対してある種の憎しみを抱くようになる。これが毒親問題のメカニズムだと解釈しています。

なぜ親は子供を「自分の一部」と錯覚してしまうのか？

では、なぜそんなことが起きやすいのでしょうか。それは、「親子」だからです。最初から本当の他人であれば、違う人間として接するので境界線は存在します。しかし、親子は最初から他人ではありません。

特にお母さんにとって、子供は自分のお腹の中から生まれてきます。自分の体に新しい命が宿り、それが大きくなって生まれてくるわけですから、最初はどうしても「自分の一部」として認識します。これはある意味で自然なことです。

しかし、子供が自我を持って大きくなるにつれて、この「自分の一部」という感覚を少しずつ小さくしていき、一人の独立した人間として扱う必要があります。この「親離れ」と「子離れ」をうまくやり遂げてこそ子育ては完了するのですが、どうしてもいつまでも「自分の可愛い子供」のまま、無自覚に子供の自分軸を奪い続けてしまう親がいます。これが悪気のない毒親の問題点です。

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