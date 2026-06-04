「仕事ができる人」「まったくできない人」。それを分つ“たった1分”の違いとは？

「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」

「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」

「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ―― 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「仕事ができる人」「まったくできない人」

「なんでそこに気づかないの？」

「普通わかるでしょ」

仕事では、こういう怒られ方をすることがあります。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』を読むと、その「気づける人」と「気づけない人」の差は、才能ではないことがわかります。

違いは、たったひとつ。

「言葉を聞いたあとに、頭の中で場面を想像しているかどうか」です。

仕事ができない人は「単語」で止まる

本書では、まずこんなエピソードが語られています。

昔、先輩と打ち合わせに行くときに名刺を忘れて、「名刺忘れるとか、人としてどうなの？」と怒られたことがあります。

これを先輩の立場だったとして考えてみます。

当時の私に、自発的に名刺に気づかせることはできたのでしょうか。

とはいえ、「打ち合わせ」には実物があるわけではありません。

ここでやってほしいのが、『頭の中に絵を描くこと』です。

実際にペンを動かすのではなく、想像するのです。

想像することは、私がイラストを描くときの工程のひとつです。

多くの場合、私は与えられた言葉からイメージを膨らませていきます。

「イメージが膨らんだあとに、それを画面に描き出して絵に変えていく」というプロセスです。

この『言葉からイメージを膨らませる』の部分をやっていただきたいのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

仕事ができない人ほど、「打ち合わせ」という単語を聞いて終わります。

つまり、「言葉だけ」で理解した気になっている。

ですが、本当に仕事ができる人は違います。

「どんな場所か？」

「誰がいるか？」

「何をするか？」

「どんな流れになるか？」

と、頭の中で映像化しているのです。

一流は、「その後に起きること」を想像している

本書では、さらにこう続きます。

「打ち合わせ」という言葉について、絵を描くつもりで頭の中に描いてみます。

描こうとすると、「どこからが打ち合わせか？」を考えないといけない。

メールのやりとりの段階から「打ち合わせ」と思う人もいるかもしれません。

みなさんも、もし「打ち合わせ」の経験があれば、想像してみてください。

言葉で考えず、頭の中にスケッチを複数枚描くように想像していきます。

スケッチは、「見た目がちがうところ」で区切っていきます。

スケッチができたら、これに言葉を当てはめていきます。



・取引先のビルに入る。

・受付に行く。場合によっては内線をかける。

・担当者が出迎えてくれる。

・名刺交換をする。

・つくってきた資料を渡し、相手が質問してくる。



たぶんこのくらいが、打ち合わせのワンセットと言えるのではないでしょうか。

「打ち合わせに行くよ」は、このワンセットを短くまとめた言葉だったのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、仕事力の本質です。

仕事ができる人は、「単語」を受け取ったあと、その先を想像している。

だから、「名刺が必要だな」「資料もいるな」「受付あるな」「この質問されそうだな」と、先回りできる。

一方、仕事ができない人は、「打ち合わせ」という単語しか受け取っていない。

だから、実際の場面で止まってしまうのです。

たった1分の「想像」が大きな差を生む

本書では、最後にこう語られています。

打ち合わせをイメージしても、「会議室で先方と対面している場面」しか思い浮かばなかった人もいるかもしれません。

でも、ひとつしかイメージが思い浮かばないときは要注意です。

「ど真ん中しかイメージできていない」ということを意味しているからです。

相手が思う「真ん中」とはズレる可能性があるということです。

先輩は相手先の会社に向かう途中でふと、「名刺、持ってるよね？」と聞いてきました。

あくまで推測ですが、先輩は歩きながら「これから起きるであろうこと」を頭で想像したのではないでしょうか。

つまり、私が先ほどイラストで描いたようなことをやっていた可能性があります。

そして、そこに名刺交換の場面があることに気づいた。

ただ、そのときはもう外出したあとだった、というだけのことかもしれません。

ここまでの内容をまとめると、「言葉から実際を想像してみると、言葉の選択肢が増える」ということです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

仕事ができる人は、特別な才能があるわけではありません。

ただ、「1分だけ想像している」。

会議の前に、メールを送る前に、指示を出す前に、「実際には何が起きるんだろう？」を頭の中で再生しているのです。

「想像力」が、仕事力を決めている

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「仕事ができる人」の正体を、とてもわかりやすく教えてくれます。

それは、「語彙力が高い人」ではありません。

「未来の場面を想像できる人」です。

言葉だけで終わらず、イメージを思い浮かべる。

人の動きを考える。その場の空気を想像する。

だから、ズレに気づける。準備ができる。先回りできる。

つまり、「仕事ができる人」と「できない人」を分けているのは、能力差ではないのかもしれません。

たった1分、「頭の中で絵を描いているかどうか」。

その差が、仕事の質を大きく変えてしまうのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ―― 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。