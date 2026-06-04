まさかの事態！韓国代表DFのセリエA名門移籍は実現せず→代わりにドイツ王者の日本人DFが２年で放出か！「１年にわたって離脱していた」
セリエAの名門ユベントスは、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場を逃した。これにより去就が注目されているのが、守備の大黒柱ブレーメルだ。主要タイトルを競いたいという希望を公にしており、移籍を目指すと言われている。
ブレーメルが抜ければ、その大きな穴を埋めるのは容易ではない。候補としてルチャーノ・スパレッティ監督があげたひとりが、ナポリ時代に一緒にスクデットを獲得した韓国代表のキム・ミンジェと言われる。当時、リーグ年間最優秀DFに選ばれた実績は確かだ。
バイエルンで出場機会の確保に苦しんでいるキムだけに、イタリア復帰の可能性が騒がれるのも不思議ではない。ブレーメルとのトレード説もある。だが、イタリアメディア『TUTTOmercatoWEB』は６月２日、「キム・ミンジェにイタリア復帰の可能性はあまりないようだ」と報じた。
「金額の調整が必要となる。ユベントスはブレーメルには約2000万ユーロ（約37億円）の差額の価値があると評価。それが満たさなければ、トレードが動くことはない」
そのうえで、同メディアは「一方、市場に出回るかもしれないのがヒロキ・イトウだ」と続けている。
「2350万ユーロ（約43億5000万円）で獲得したが、完全売却の場合の評価額は約1500万ユーロ（約27億8000万円）。ただ、レンタルの可能性が開かれないとも限らない。おそらくバイエルンは左利きのCBに投資する。ただ、イトウ自身がケガに苦しみ、実質的に１年にわたって離脱していたことも言っておくべきだろう」
実際、バイエルン加入以降の伊藤がフィジカルの問題に悩まされ、２シーズンに渡って思うように出場機会を得られず、キムとともに夏の去就が注目されているのは確かだ。
マーケットは何があるか分からない。ブレーメルが退団することになった場合、“老貴婦人”がどう動くか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
ブレーメルが抜ければ、その大きな穴を埋めるのは容易ではない。候補としてルチャーノ・スパレッティ監督があげたひとりが、ナポリ時代に一緒にスクデットを獲得した韓国代表のキム・ミンジェと言われる。当時、リーグ年間最優秀DFに選ばれた実績は確かだ。
「金額の調整が必要となる。ユベントスはブレーメルには約2000万ユーロ（約37億円）の差額の価値があると評価。それが満たさなければ、トレードが動くことはない」
そのうえで、同メディアは「一方、市場に出回るかもしれないのがヒロキ・イトウだ」と続けている。
「2350万ユーロ（約43億5000万円）で獲得したが、完全売却の場合の評価額は約1500万ユーロ（約27億8000万円）。ただ、レンタルの可能性が開かれないとも限らない。おそらくバイエルンは左利きのCBに投資する。ただ、イトウ自身がケガに苦しみ、実質的に１年にわたって離脱していたことも言っておくべきだろう」
実際、バイエルン加入以降の伊藤がフィジカルの問題に悩まされ、２シーズンに渡って思うように出場機会を得られず、キムとともに夏の去就が注目されているのは確かだ。
マーケットは何があるか分からない。ブレーメルが退団することになった場合、“老貴婦人”がどう動くか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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