半年で退団決定の日本代表DF、イタリア名門の“補強候補”として地元メディアが報道！元セリエAのサムライ戦士にも注目「覚えているか」
フリーの選手にはどのクラブも常に注目している。かつてリーグでプレーした経験を持つ選手であれば、なおさらだろう。
イタリアの名門ラツィオの専門サイト『Lazionews.eu』は６月２日、この夏のマーケットでフリーとなる有力選手たちを特集。かつてセリエAで戦った日本代表の２選手も紹介した。鎌田大地と冨安健洋だ。
クリスタル・パレスとの契約が満了となる鎌田は、2023-24シーズンにラツィオでプレーした。マウリツィオ・サッリ監督の下で出場機会に恵まれず、シーズンの大半で存在感を出せなかったのは記憶に新しい。だが、監督交代を機に終盤戦はインパクトを残している。
Lazionews.euは「かつての選手でいえば、カマダを覚えているだろうか？」と報じた。
「クリスタル・パレスでカンファレンスリーグを制したばかりだ。彼も契約満了となる。サッリとは違う監督がちょっと考える可能性もあるかもしれない」
一方で、同メディアは、「ラツィオは右SBの補強で複数の選手を検討している。アヤックスとの契約を延長しないトミヤスに注目だ」とも伝えている。
「以前、イグリ・ターレ（元ラツィオSD）が追っていた選手で、この夏再び候補となるかもしれない。元アーセナルの彼のクオリティに議論の余地はない。だが、いくつかのケガで直近は苦しめられてきたことは考慮すべきだ」
冨安は2019-20シーズンから２年強にわたり、ボローニャで不動のレギュラーとして活躍。アーセナル移籍でステップアップした。だが、その後のフィジカルの苦悩は周知のとおり。今冬にアヤックスに加入したが、先日退団を明かし、去就が注目されている。
ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が就任見込みのラツィオが、新たなサイクルに向けて日本代表の２選手を狙うことはあるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
イタリアの名門ラツィオの専門サイト『Lazionews.eu』は６月２日、この夏のマーケットでフリーとなる有力選手たちを特集。かつてセリエAで戦った日本代表の２選手も紹介した。鎌田大地と冨安健洋だ。
クリスタル・パレスとの契約が満了となる鎌田は、2023-24シーズンにラツィオでプレーした。マウリツィオ・サッリ監督の下で出場機会に恵まれず、シーズンの大半で存在感を出せなかったのは記憶に新しい。だが、監督交代を機に終盤戦はインパクトを残している。
「クリスタル・パレスでカンファレンスリーグを制したばかりだ。彼も契約満了となる。サッリとは違う監督がちょっと考える可能性もあるかもしれない」
一方で、同メディアは、「ラツィオは右SBの補強で複数の選手を検討している。アヤックスとの契約を延長しないトミヤスに注目だ」とも伝えている。
「以前、イグリ・ターレ（元ラツィオSD）が追っていた選手で、この夏再び候補となるかもしれない。元アーセナルの彼のクオリティに議論の余地はない。だが、いくつかのケガで直近は苦しめられてきたことは考慮すべきだ」
冨安は2019-20シーズンから２年強にわたり、ボローニャで不動のレギュラーとして活躍。アーセナル移籍でステップアップした。だが、その後のフィジカルの苦悩は周知のとおり。今冬にアヤックスに加入したが、先日退団を明かし、去就が注目されている。
ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が就任見込みのラツィオが、新たなサイクルに向けて日本代表の２選手を狙うことはあるのか。
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