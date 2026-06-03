WÇÕÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Í¡¼¥à¤¬È½ÌÀ¡ª¡¡°ËÅì½ãÌé¤Ï¡ÖJ.ITO¡×¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï¡ÖH.ITO¡×¡Ä¾åÅÄåºÀ¤¤ÏÍ£°ìÀ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖAYASE¡×
¡¡FIFA¤Ï2Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë48¥«¹ñ¡¦·×1,248Ì¾¤ÎÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÀè·î15Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢26Æü¤ËÇØÈÖ¹æ¤â·èÄê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯É½ÄÌ¤ê¤Î26Ì¾¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òGK¡¢DF¡¢MF¡¿FW¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢FIFA¤ÎÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÏMF¤ÈFW¤Î¶èÊ¬¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MF¡§±óÆ£¹Ò¡¢ÅÄÃæÊË¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡¢º´Ìî³¤½®
FW¡§¸åÆ£·¼²ð¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡¢±ö³·ò¿Í
¡¡¤Þ¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Í¡¼¥à¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ«¤¬3¿Í¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¡ÖZ.SUZUKI¡×¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ï¡ÖJ.SUZUKI¡×¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¡ÖY.SUZUKI¡×¤ÈÉ½µ¡£´Á»úÉ½µ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¥¤¥È¥¦¡×À«¤ÎÁª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ËÅì½ãÌé¤Ï¡ÖJ.ITO¡×¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï¡ÖH.ITO¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Í¡¼¥à¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀ«¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Î¤ßÌ¾Á°¤Î¡ÖAYASE¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÀè·î15Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢26Æü¤ËÇØÈÖ¹æ¤â·èÄê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯É½ÄÌ¤ê¤Î26Ì¾¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òGK¡¢DF¡¢MF¡¿FW¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢FIFA¤ÎÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤ÏMF¤ÈFW¤Î¶èÊ¬¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
FW¡§¸åÆ£·¼²ð¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡¢±ö³·ò¿Í
¡¡¤Þ¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Í¡¼¥à¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ«¤¬3¿Í¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¡ÖZ.SUZUKI¡×¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ï¡ÖJ.SUZUKI¡×¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¡ÖY.SUZUKI¡×¤ÈÉ½µ¡£´Á»úÉ½µ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¥¤¥È¥¦¡×À«¤ÎÁª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ËÅì½ãÌé¤Ï¡ÖJ.ITO¡×¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï¡ÖH.ITO¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Í¡¼¥à¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀ«¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Î¤ßÌ¾Á°¤Î¡ÖAYASE¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£