青木柚、黒木華から“ゆずゆず”呼びに歓喜も「“はるはる”とは言えないです」
俳優の青木柚が2日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』ジャパンプレミアに登壇した。今作で共演した俳優・黒木華から「ゆずゆず」と呼ばれていることを喜びながら明かした。
【集合ショット】美脚スラリ…ゴールドファッションで魅了した有村架純＆南沙良ら
有村架純が主演する今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木）、未婚の妊婦・麻由（南）――それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
清恵の後輩・椎名を演じた青木は黒木との共演シーンも多く「“ゆずゆず”と呼んでもらったのがうれしかった。1番思い出になりました」とうれしそう。一方で黒木に対しては「“はるはる”とは言えないです」と遠慮がちに。
また、2人は同じ推しがいるという設定。映画のためにオリジナルのアイドルの楽曲やMVが用意され「オタク役なのでめちゃくちゃ聞いて現場に挑んで。黒木さんも聞いていたのか、現場でイントロがかかるときのボルテージの上がり方。本当に推し仲間になれたよう」としみじみ。
「アドリブで『東京ドームやばかったですね』『セトリヤバかったですね』とアドリブをいれても黒木さんも『1曲目良かった〜』と返してくれて。かなり良い時間だった」と満足げながら、青木のダンスのキレを司会から褒められると「あまり見ないでください」と照れ笑いしていた。
このほか有村架純、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督が参加した。
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有村架純が主演する今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木）、未婚の妊婦・麻由（南）――それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
また、2人は同じ推しがいるという設定。映画のためにオリジナルのアイドルの楽曲やMVが用意され「オタク役なのでめちゃくちゃ聞いて現場に挑んで。黒木さんも聞いていたのか、現場でイントロがかかるときのボルテージの上がり方。本当に推し仲間になれたよう」としみじみ。
「アドリブで『東京ドームやばかったですね』『セトリヤバかったですね』とアドリブをいれても黒木さんも『1曲目良かった〜』と返してくれて。かなり良い時間だった」と満足げながら、青木のダンスのキレを司会から褒められると「あまり見ないでください」と照れ笑いしていた。
このほか有村架純、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督が参加した。