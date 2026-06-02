人気YouTuberのヒカルさんが、2026年5月29日、35歳の誕生日を迎えた。ヒカルさんは同日更新したYouTube動画に恋人の加藤神楽さん（21）とともに登場。加藤さんが結婚の意向について言及する場面があった。

「俺の年齢はもうそういう年齢やからな」

加藤さんは人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーとして1歳の息子を育てている。

加藤さんと、加藤さんの子どもと誕生日を祝う食事をする中で、ヒカルさんと出会う前の加藤さんの話に。ヒカルさんが「結婚とか、誰かと付き合ってとかはまったく考えてなかったん？」と聞くと、加藤さんは「自分が片親で育ったから、子どもにも同じ気持ちになって育ってほしくなかったから、絶対に再婚はしたいとは思ってた」と明かした。

ヒカルさんとは4か月ほど交際している加藤さん。カメラマンでヒカルさんの実兄のまえすさんから「ヒカルとどういう未来を描いてるんですか？」と聞かれると、「もちろん、結婚したいなとは思います」と答えた。

ヒカルさんは「俺の年齢はもうそういう年齢やからな。神楽は若いけど、再婚がテーマにあったわけやから」と、淡々と語っていた。

動画には、加藤さんがヒカルさんに宛てて、「2人で幸せになろうね」「本当に大好きだよ、生まれてきてくれてありがとう」などと伝える手紙を読む場面もあった。

動画のコメント欄には「本当に素敵な女性。大事にしてほしい」「これからのヒカルファミリーが楽しみー！ もう結婚しちゃえー」「2人には幸せになってほしい！！」などと書き込まれている。

ヒカルさんも加藤さんとの結婚「したい」と明言

一方で、Xでは、ヒカルさんの様子に注目する声も。加藤さんが結婚の意志を示した際、ヒカルさんは表情を変えずに食事を続けていた様子や、加藤さんが手紙を読み上げた後も淡々と感想を述べていた様子から、「何とも言えん顔してる」「ヒカルは結婚考えてなさそう」「ありがとうって神楽さんの目を見て言ってやれよ」といった声も上がっている。

なお、ヒカルさん自身も過去に加藤さんとの結婚について言及している。

元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんのYouTubeで、26年5月4日に公開された動画では、ヒカルさんが加藤さんとの結婚について「したいし、今別にやろうと思えばできる」としつつ、「早すぎるな」「祝福される空気にならないでしょ。だから今ではない」などと語っていた。

ヒカルさんは、元カリスマキャバ嬢で実業家の「進撃のノア」さんと25年6月に「交際0日婚」をしたと公表し、9月には「オープンマリッジ」を宣言。12月の動画で離婚を発表していた。