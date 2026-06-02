ASUS JAPAN株式会社は6月2日（火）、「COMPUTEX TAIPEI 2026」に合わせて発表された新型ノートPCを日本で発売すると発表した。いずれも年内の発売を予定している。

ASUS Zenbook 14 UX3480

「Copilot+ PC」に準拠する14型モバイルノートPC。プロセッサーは「インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）」「AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサ」「Snapdragon X シリーズプロセッサー」の3種類から選択可能となっている。

天板には独自開発の素材「セラルミナム」を採用し、陶器のような質感と堅牢性を両立。最軽量モデルで約1.1kgの軽さを実現している。

ディスプレイは最大で14型の3K有機ELを搭載可能。日本では2色のカラーバリエーションで展開される予定。

ASUS Vivobook S14（S5408QA）/S16（S5608QA）

ASUS Zenbook 14 UX3480

「Snapdragon X シリーズプロセッサ」を搭載する薄型軽量ノートPC。こちらも「Copilot+ PC」に準拠しており、最新のAI機能を利用できる。

本体に50Whのバッテリーを内蔵し、約25時間を超える長時間駆動を実現。筐体サイズは14インチディスプレイの「ASUS Vivobook S14」が最薄部1.49cm、重量は約1.36kg。「ASUS Vivobook S16」はそれぞれ1.69cm、約1.6kg。

ASUS Vivobook S14（S5408QA）ASUS Vivobook S16（S5608QA）