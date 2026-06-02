ユニクロが徹底検証「エアリズムシェイパーショーツ」2種類の違い “ぽっこりお腹”におすすめはどっち？【Before→Afterあり】
ファッションブランド「ユニクロ」が、2日までに公式Instagramを更新し、「エアリズムシェイパーショーツ」の2タイプを比較検証した動画を公開。“ぽっこりお腹”や腰回りの悩みに合わせた選び方を紹介した。
【動画】ユニクロ公式が徹底検証！「エアリズムシェイパーショーツ」2種類を着用したBefore＆After
ユニクロは「公式が検証！ UNIQLO実際どうなの？」と題した動画を投稿。人気アイテム「エアリズムシェイパーショーツ」の“サポートタイプ”と“スムースタイプ”の違いを、着用比較を交えながら解説している。
動画では、サポートタイプについて「お腹周りが気になる人向け」と紹介。お腹をソフトにおさえるパワーネットを採用しており、ぽっこりお腹をサポートする仕様となっている。一方のスムースタイプは「腰周りが気になる人向け」で、腰からウエストにかけて自然にフィットするデザインだという。
さらに実際の着用比較では、着用後のシルエットも公開。マチ部分にはコットン素材を使用しており「一枚でも使える」と説明されたほか、エアリズム素材による快適な着用感や、夏でもムレにくい点もアピールされた。
投稿では「お腹周りが気になる人にはサポートタイプ、腰周りが気になる人にはスムースタイプがおすすめ」と紹介。どちらも下着のラインがひびきにくいシームレス仕様となっている。
コメント欄には、「夏はコレ 歩き回ったり汗かいてもサラサラ快適です」「白いパンツとかにも良さそう」「1枚でも着れるの知りませんでした！」「白パンツ履く時、履くと良い。下着のラインが気になるときはこれ1枚だと響かなくて良い！」「後に出たスムースタイプの方が好き」などの声が寄せられた。
【動画】ユニクロ公式が徹底検証！「エアリズムシェイパーショーツ」2種類を着用したBefore＆After
ユニクロは「公式が検証！ UNIQLO実際どうなの？」と題した動画を投稿。人気アイテム「エアリズムシェイパーショーツ」の“サポートタイプ”と“スムースタイプ”の違いを、着用比較を交えながら解説している。
さらに実際の着用比較では、着用後のシルエットも公開。マチ部分にはコットン素材を使用しており「一枚でも使える」と説明されたほか、エアリズム素材による快適な着用感や、夏でもムレにくい点もアピールされた。
投稿では「お腹周りが気になる人にはサポートタイプ、腰周りが気になる人にはスムースタイプがおすすめ」と紹介。どちらも下着のラインがひびきにくいシームレス仕様となっている。
コメント欄には、「夏はコレ 歩き回ったり汗かいてもサラサラ快適です」「白いパンツとかにも良さそう」「1枚でも着れるの知りませんでした！」「白パンツ履く時、履くと良い。下着のラインが気になるときはこれ1枚だと響かなくて良い！」「後に出たスムースタイプの方が好き」などの声が寄せられた。