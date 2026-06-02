台風で臨時休校か登校か　区によって判断分かれる　江戸川・足立区は明朝の警報で判断　東京都【台風情報】

東京・江東区の教育委員会は台風6号の接近を受けて、区立小学校・中学校・幼稚園・義務教育学校をあす臨時休校・休園にすると発表した。

豊島区教育委員会も同様にあすは臨時休校・休園にするとしているが、江戸川区教育委員会は明日午前7時段階での警報の状況を見て臨時休校・休園にするかを判断するとしていて、区によって対応が分かれている。

江戸川区教育委員会は、あす午前7時の段階で、江戸川区に「暴風特別警報」または「レベル５ 大雨特別警報 」「レベル４大雨危険警報」もしくは「 暴風警報かつレベル３大雨警報」が発令

されている場合は臨時休業とする方針。

ただ、警報等が出ていなくとも、家を出るときの風雨の状況によって、子ども達の安全が確保できないと保護者が判断した場合には、無理な投稿は控えるようにも呼びかけている。

また足立区は、午前6時段階で足立区に「レベル4大雨危険警報」または「レベル5大雨特別警報」が発表されている場合、「特別警報（『暴風』『大雪』『暴風雪』等）」が発表されている場合、「暴風警報」「暴風雪警報」が発表されている場合には区立小・中学校が休校になる。