デュア・リパ＆カラム・ターナーがロンドンの役所で挙式！ 披露宴はシチリア島で3日間開催
英歌手のデュア・リパと、「ファンタスティック・ビースト」シリーズなどに出演し、新ジェームズ・ボンド候補とも噂される俳優カラム・ターナーが、現地時間5月31日、ロンドンのオールド・メリルボーン・タウンホールで挙式した。
【写真】デュア・リパ、ボディが透けるドレスで登場 次期ジェームズ・ボンド候補の婚約者と
Mail Onlineによると、デュアはスキャパレッリによるゴールドのボタンをあしらったアイボリーのセットアップに、スティーブン・ジョーンズのつば広ハットを合わせ、白いグローブとクリスチャン・ルブタンの白いハイヒールをコーディネート。このルックは、1971年にミック・ジャガーと挙式したビアンカ・ジャガーの白いスーツからインスピレーションを得たものとみられる。
一方カラムは、ルイ・ヴィトンによるダブルブレストスーツにネイビーのシャツとネクタイを合わせたスタイリッシュな装い。デュアとしっかり手をつなぎ、幸せそうな笑顔で友人たちから祝福を受ける様子をキャッチされた。
二人は2024年1月、ロンドンで開催されたカラム主演ドラマ『マスターズ・オブ・ザ・エアー』のアフターパーティーで一緒にダンスする様子がキャッチされ、交際が発覚。同年末には婚約の噂が浮上し、翌年2月にデュアのインスタグラムで婚約指輪を披露。英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。
なお、この日は家族やごく親しい友人のみが参列し、式自体もわずか30分〜40分で終わる簡素なものだったという。しかし、この後イタリア・シチリア島にて4日から6日にかけて3日間、「ショービズ界における今年最大の結婚式」とされる盛大なセレモニーが予定されている。エルトン・ジョンやマーク・ロンソン、チャーリーXCXといった音楽関係者ほか、ウェディングドレスを手掛けたとみられるドナテラ・ヴェルサーチや、サイモン・ポルト・ジャックムスらファッションデザイナーも駆けつけると伝えられている。
【写真】デュア・リパ、ボディが透けるドレスで登場 次期ジェームズ・ボンド候補の婚約者と
Mail Onlineによると、デュアはスキャパレッリによるゴールドのボタンをあしらったアイボリーのセットアップに、スティーブン・ジョーンズのつば広ハットを合わせ、白いグローブとクリスチャン・ルブタンの白いハイヒールをコーディネート。このルックは、1971年にミック・ジャガーと挙式したビアンカ・ジャガーの白いスーツからインスピレーションを得たものとみられる。
二人は2024年1月、ロンドンで開催されたカラム主演ドラマ『マスターズ・オブ・ザ・エアー』のアフターパーティーで一緒にダンスする様子がキャッチされ、交際が発覚。同年末には婚約の噂が浮上し、翌年2月にデュアのインスタグラムで婚約指輪を披露。英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。
なお、この日は家族やごく親しい友人のみが参列し、式自体もわずか30分〜40分で終わる簡素なものだったという。しかし、この後イタリア・シチリア島にて4日から6日にかけて3日間、「ショービズ界における今年最大の結婚式」とされる盛大なセレモニーが予定されている。エルトン・ジョンやマーク・ロンソン、チャーリーXCXといった音楽関係者ほか、ウェディングドレスを手掛けたとみられるドナテラ・ヴェルサーチや、サイモン・ポルト・ジャックムスらファッションデザイナーも駆けつけると伝えられている。