「新天地へ送り出してあげるべきだ」28歳内野手を放出すべきドジャースの事情　“大物”獲得へ「魅力的な提案」専門メディア

ウォードを放出してドジャースは大物獲得を狙うか(C)Getty Images

ドジャースはテオスカー・ヘルナンデスが「左ハムストリングの肉離れ」のため負傷者リスト（IL）入りしたことを受け、28歳の内野手であるライアン・ウォードが今季2度目のメジャー昇格を果たした。

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ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ケガ人でも出ない限り、ウォードがメジャーでまとまった出場機会を得る道はなかった。それだけに、ドジャースタジアムでの復帰初戦で放ったホームランは、本拠地のファンへのこれ以上ない自己紹介となった」と伝えている。

同メディアは、ドジャースのチーム事情を考えれば、ケガ人でも出ない限りトッププロスペクト（有望株）たちを起用する場所がないという問題を指摘し「もし適切なトレード相手が見つかるのであれば、ドジャースはウォードを新天地へ送り出してあげるべきだ」と主張した。