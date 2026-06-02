『めざましライブ』に.ENDRECHERI.、NiziU、INI、Juice＝Juiceら全11組の出演が決定

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8月3日から9日まで東京・豊洲PIT、8月13・14日に東京・東京ガーデンシアターで開催される『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』の追加ラインナップが公開された。

フジテレビ発の本イベントは、湾岸エリアの新しい“夏”イベント。東京・湾岸エリアの豊洲PIT、東京ガーデンシアターを舞台に、9日間にわたり『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションし、『めざましライブ』をはじめ、音楽・笑い・トークライブなど、毎日様々なオリジナルステージイベントを届ける。

そしてこのたび、4月に地上波グランドフィナーレを迎えた俳優の萩原利久が小島よしおとともにバラエティに挑戦する異色バラエティ『萩原利久のwkwkはぎわランド』の参加が決定。

すでに発表されている『千鳥の鬼レンチャン』『ぽかぽか』『新しいカギ』『突然ですが占ってもいいですか？』『STAR』『けるとめる』『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』に加え、『TOKYO IDOL FESTIVAL』『New Beginning Fes』の全8番組＆2イベントのコラボラインナップが出揃った。

■.ENDRECHERI.はmuque、syudouと対バンライブ

さらに、『めざましライブ』の出演アーティスト第2弾全11組が発表された。

今回発表されたのは、Juice＝Juice、TWS、ONE N’ ONLY、BUDDiiS、muque、syudou、.ENDRECHERI.、INI、RIIZE、NiziU、こっちのけんとの11組。

Juice＝Juiceは8月6日、TWSは8月7日に豊洲PITで単独ライブを開催。ONE N’ ONLY、BUDDiiSは8月8日に行われる「めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？」に登場。

.ENDRECHERI.とsyudou・muqueは同じく8月8日に対バンライブ『ココロノノリモノ』を開催する。

そして、8月13日に東京ガーデンシアターで行われる『STAR×めざましライブ』にINI、RIIZEの出演が決定。

NiziU、こっちのけんとは、8月14日の『新しいカギ×めざましライブ』に登場する。

■イベント情報

『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』

会期：08/03（月）～08/09（日）東京・豊洲PIT

公演日 / 出演アーティスト

08/03（月）ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH

08/04（火）萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』

『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET

08/05（水）TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』

『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス

08/06（木) 『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』 in めざましWANGANフェス

『けるとめる』 in めざましWANGANフェス

『めざましライブ』Juice＝Juice

08/07（金）『めざましライブ』TWS

08/08（土）『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』ONE N’ ONLY×BUDDiiS

『めざましライブ』 .ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ

.ENDRECHERI.×syudou×muque

08/09（日）千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス

会期：08/13（木）、08/14（金）東京・東京ガーデンシアター

＜DAY1＞8月13日(木)

出演：マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZE

SPアクト:VOLTACTION、ちいかわ・ハチワレ

※新音楽番組『STAR』コラボも！

＜DAY2＞8月14日(金)

HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ

ちいかわ・ハチワレ

※『新しいカギ』とのコラボも！

■関連リンク

『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/wanganfes/