東京・渋谷区では1日から、ごみのポイ捨てをした人に、過料2000円を徴収する新たな制度が始まりましたが、初日となった1日は、午後9時までに10件の過料の徴収が行われていたことがわかりました。

渋谷駅周辺では1日朝から区の巡回員などがポイ捨てをする人がいないか見回りを始めています。

新たな制度では区の巡回員などが24時間巡回しポイ捨てをした人を発見し次第、過料2000円を徴収しますが、1日午後9時までに10件の過料の徴収をしていたことが、渋谷区への取材で新たにわかりました。

内訳は、9件がたばこの吸い殻です。

路上喫煙が禁止のエリアでたばこを吸い終えた後、吸い殻を道路や道端にそのままポイ捨てしているケースが大半だったということです。

残り1件が、ペットボトルです。飲み終えたとみられるペットボトルを自販機の下に蹴り入れるように押し込んでいる瞬間を、巡回員が確認したということです。

渋谷区は「過料徴収の実効性が確保できると手応えを感じた。今後、一定の（ポイ捨て）抑止になっていくのでは」としています。