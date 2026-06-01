【明日23:59まで】本への集中も、映画の没入もこれ1つ。Amazonスマイルセールでお得にイヤホンを買おう
絶賛開催中の「Amazonスマイルセール」も、残すところあとわずか。本や映画を心から愛するエンタメ好きのみなさんに、この駆け込みタイミングで強くおすすめしたいのが「高性能イヤホン」です。
EarFun Air Pro 4+
今まさにセールで狙い目の名機たちをピックアップしました。明日のタイムリミットまでに、あなたのエンタメライフを格上げする相棒を見つけましょう！
■Anker Soundcore Liberty 4
価格：9,990円(33％OFF！)
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■EarFun Air Pro 4+
価格：10,988円(21％OFF！)
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■ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N
価格：8,800円(16％OFF！)
ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N
■Anker Soundcore C40i
価格：7,490円(25％OFF！)
Anker Soundcore C40i
■EarFun Clip 2
価格：7,989円(20％OFF！)
EarFun Clip 2
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。
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