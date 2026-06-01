　絶賛開催中の「Amazonスマイルセール」も、残すところあとわずか。本や映画を心から愛するエンタメ好きのみなさんに、この駆け込みタイミングで強くおすすめしたいのが「高性能イヤホン」です。

EarFun Air Pro 4+

　今まさにセールで狙い目の名機たちをピックアップしました。明日のタイムリミットまでに、あなたのエンタメライフを格上げする相棒を見つけましょう！

■Anker Soundcore Liberty 4

価格：9,990円(33％OFF！)

Anker Soundcore Liberty 4


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■EarFun Air Pro 4+

価格：10,988円(21％OFF！)

EarFun Air Pro 4+


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■ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N

価格：8,800円(16％OFF！)

ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N


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■Anker Soundcore C40i

価格：7,490円(25％OFF！)

アンカーサウンドコア


Anker Soundcore C40i

■EarFun Clip 2

価格：7,989円(20％OFF！)

EarFun Clip 2


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※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。