お笑いコンビ「錦鯉」（長谷川雅紀、渡辺隆）が１日、東京・渋谷区の将棋会館で「Ｊ：ＣＯＭ杯 ３月のライオン 子ども将棋大会 第１５回大会開催記念イベント」に出席した。

長谷川の「駒、駒、駒…」の掛け声で、２人は駒形のかぶり物を身につけて登場。長谷川が歩、渡辺が王。長谷川は「なんで僕が王じゃないんですか」と不満げ。渡辺が「顔が歩だもん」とツッコむと、長谷川は「初めて言われた」と笑った。

２人は将棋経験者。プロ棋士の豊島将之九段を前に、渡辺は「隠しきれないオーラがすごい。これを機にまた（将棋を）やりたい」と目を輝かせていた。

コンビ結成、イベント開催がともに１５年目であることから、ゲスト出演が実現。渡辺は「錦鯉にも金がありますから」と喜び、長谷川は人気コミックでイベントのタイトルにもなっている「３月のライオン」にかけて「ぼくは６月の雅紀です」と話した。

２人はデビュー当初の写真を見ながら「前のコンビを解散して、１人でフラフラしてて、お互い鳴かず飛ばずでとりあえず組んでみるかとダラダラしたらこうなった」と結成秘話を紹介。長谷川は「衣装を買うお金もなくて、家にある派手な私服を着ようとなった」と懐かしんでいた。