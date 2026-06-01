マメ美さんの漫画「電話していた夫がそっとスピーカーに切り替えた話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ある日、夫のスマホにかかってきた1本の電話。「インターネット回線の営業電話か」と思って聞いていましたが、徐々に会話に違和感が…という内容で、読者からは「うちにもかかってきました」「追い詰め方が（笑）」「もっとやれ！」などの声が上がっています。

質問を重ねるたび、相手は徐々に無言に…

マメ美さんは、インスタグラムとブログ「ホント育児って！」で作品を発表しています。マメ美さんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

マメ美さん「詐欺電話が増えているこのご時世で、初めて身近な体験となったので漫画にしました」

Q.電話の相手は、どのような話しぶりでしたか。

マメ美さん「最初は流暢な営業トークでした。でも、質問をいくつかするうちに、どんどん無言になっていった感じです」

Q.マメ美さんは隣で聞いていて、思わずツッコミを入れたくなりませんでしたか。

マメ美さん「ずっとエアーツッコミしていました（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

マメ美さん「似た電話がかかってきた、という話が多かったです。また、『相手にしても意味がない』というご意見もいただきました。今回は、夫の仕事のスマホにかかってきたので、出ざるを得なかったのですが、『知らない電話には出ない』ということが一番の対策だと思います」