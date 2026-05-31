台風6号は、6月1日には強い勢力で沖縄・奄美に近づく見込みです。不要不急の外出は控え、暴風や土砂災害などに厳重に警戒してください。西日本や東日本も、早めに台風への備えが必要です。

台風6号は、沖縄の南の海上を発達しながら北上しています。6月1日には強い勢力で沖縄・奄美に接近する見込みです。2日には九州南部に接近し、3日にかけて、暴風域を伴ったまま、関東など東日本にも近づきそうです。

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沖縄や奄美では、1日は台風本体の発達した雨雲がかかり、大荒れとなるでしょう。1日夕方までの24時間予想雨量は、沖縄で250ミリ、奄美で120ミリとなっていて、2日夕方にかけては沖縄で150ミリ、奄美で300ミリの雨が予想されています。6月1か月分の雨を上回る大雨となる所があるでしょう。また、予想最大瞬間風速は1日は、沖縄で50メートル、奄美で45メートル、2日は、沖縄・奄美とも45メートルの見込みです。電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある猛烈な風が吹きそうです。不要不急の外出は控え、暴風や高波、土砂災害などに厳重に警戒してください。

西日本や東日本も、2日から3日頃にかけては太平洋側を中心に暴風が吹くおそれがあり、広く警報級の大雨となる見込みです。今後も最新の情報を確認し、早めに台風への備えをしてください。