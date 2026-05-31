◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク３―１広島（３１日・みずほペイペイ）

ソフトバンクが２カードぶりの同一カード３連戦３連勝を飾った。交流戦６試合で５勝１敗と連覇に向けて好発進した。

先発の徐若熙（シュー・ルオシー）は、４日の西武戦（ベルーナドーム）からファームでの再調整を経て、１軍に戻ってきた。

初回、先頭の名原に右前打を許したが、続く大盛を三振、盗塁を試みた名原を山本祐が刺して２死を奪うと流れに乗った。６回３安打無失点、三振も７つ奪う快投で、４月１日の楽天戦（楽天モバイル）で初登板勝利を挙げて以来の２勝目。「久々のドームで少し緊張して１、２回はボール球が多かったけど、調整して後半は思い通りに投げられた」と胸をなで下ろした。

ファームで取り組んだのはプレートを踏む位置の確認だった。開幕当初は右足の後ろ半分が一塁側に出ていたが、この日はプレートに足が収まる程度に一塁側を踏んで投球。「リリースの位置を結構見られるので、コーチと相談してそこを少しでもなくすようにそうしました」と修正し、広島打線を３安打に抑えた。小久保監督は「ボールの力は元々すごくあったので、微調整して無事に戻ってきてくれましたね。（来週以降も任せられる？）もちろんです」と言及。台湾の至宝がローテーションに帰ってきた。