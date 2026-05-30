この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【食欲そそる】タレが染み込む「ピーマンの肉詰め」に釘付け！地元で愛されるおばんざい屋の仕込みに密着

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「地元で愛される小さなおばんざい屋さん！常連が集う女将の手作り料理！」と題した動画を公開しました。動画では、「晩飯や きよ太朗」の女将さんが一人で何品ものおばんざいを手際よく仕込む開店前の姿に密着しています。



マカロニサラダ、きんぴらごぼう、ピーマンの肉詰めなど、どこか懐かしい家庭料理が次々と完成していく様子は圧巻です。女将さんは、自身が子供を連れて外食する際に「居酒屋メニューが家庭料理に近いけどちょっと味濃いな」と感じた経験から、「普通に食べれるとこが欲しくて、じゃあ自分でやろうかな」とお店を始めたきっかけを語ります。



「気取った料理は作らないし作れない」「普通のごはんが食べたい人はどうぞ来てください」と話す女将さん。「ここにみんなが集まってきてくれて、私の手料理を食べて美味しい美味しいって言ってくれるのが好きなんです。だから頑張って作る」と、料理への原動力を明かす場面も収められています。



見ているだけで心温まり、お腹が空いてくる動画です。日々の献立作りのモチベーションアップに、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

動画内で紹介されていた「ピーマンの肉詰め」の作り方をまとめました。



［材料］

・ピーマン

・ひき肉

・玉ねぎ

・にんじん

・しいたけ

・塩、こしょう、調味料

・油

・タレ（醤油ベースの合わせ調味料）



［作り方］

1. 玉ねぎ、にんじん、しいたけを細かく刻む。

2. 鍋にひき肉、刻んだ野菜、塩、こしょう、調味料を入れて粘り気が出るまでよく練り混ぜる。

3. 縦半分に切って種を取ったピーマンに、(2)の肉だねをしっかりと詰める。

4. フライパンに油をひき、肉だねの面を下にしてピーマンを並べ入れ、中火で焼く。

5. 肉に焼き色がついたら裏返し、合わせ調味料のタレを回し入れる。

6. アルミホイルで落とし蓋をし、火が通るまでじっくりと蒸し焼きにしたら完成。