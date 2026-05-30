本拠地タイガース戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席の二ゴロで全力疾走の際に右足を痛めて途中交代となった。試合終了15分後にもたらされた最新情報に、絶望するファンが続出した。

3回1死一塁の第2打席。村上は二ゴロで全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代となった。

中継したホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」は、ウィル・ベナブル監督の試合後会見を放送。「ハムストリングの損傷だから、数週間はかかるだろう。明日も引き続き状態を確認する予定だ。画像検査を行って、詳しい状況を把握する」と説明した。

試合終了15分後の最新情報。数週間離脱の可能性が高まり、X上のシカゴのファンには絶望が広がった。

「マジかよ、ちょうど彼を観に行くチケットを買おうとしてたとこなのに」

「NOOOOO」

「うわ、最悪ね」

「はあ、ほんと萎える」

「私の人生終わりよ」

「めちゃくちゃ絶好調だったのに、こんなの見たくない！」

「くそぉぉぉぉぉぉぉ」

「え、ムラカミが怪我をしただと」

「誰がムラカミにこんな仕打ちをしたんだ、くそったれ」

試合前の時点で20本塁打＆41打点とリーグ2冠。開幕から存在感を示してきた大砲に、試練が訪れた。



（THE ANSWER編集部）