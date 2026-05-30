飼い主さんにシャンプーをしてもらったコーギーさん。濡れた体を乾かすためにドライヤーを始めたら…思った以上に『厳しいルール』が話題になっているのです。

『乾き…ますか…？』ツッコミどころが多すぎる光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ドライヤーが嫌いな犬→シャンプー後、当てようとしたら…一生乾きそうもない『まさかの光景』】

家でシャンプーした犬→乾かそうとしたら…

Xアカウント『@Banana_corgi7』に投稿されたのは、コーギー「あんず」ちゃんのとある行動。

この日、お家で飼い主さんにシャンプーをしてもらったというあんずちゃん。キレイに洗ってもらった後は、濡れた体を乾かさなきゃいけないのですが…。

ドライヤーには、あんずちゃん独自の厳しいルールがあるようです。

思った以上に『厳しいルール』に爆笑

風…当たってますか…？思わずそうツッコんでしまいそうな離れた場所から、ドライヤーの風を懸命に当てていたという飼い主さん。

どうやら、あんずちゃんは『一定の距離』を保った状態でのドライヤーしか許してくれない模様。

もちろん離れた場所からのドライは至難の業、あんずちゃんの後ろにあるカーテンのほうが先に干からびてしまうのでは…と思うほどの光景だったそう。

あっちこっちにお顔を向けてくれるのは、助かるものの…。一生この距離じゃ乾くわけがない…！結局、ブラッシングをしてお外に出て何とか乾かすことができたのだといいます。

普段は『撫でて！』と、ゼロ距離でアピールしてくれるというあんずちゃん。ドライヤーとなると突然厳しくなるそのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「無事乾きました？」「風が…触れる？」「届かぬ思い、届かぬドライヤー…」「絶対乾かないｗｗ」「相変わらず遠いよ～」「そよ風」などのコメントが寄せられています。

超がつくほどの甘えん坊な女の子の日常

5歳のあんずちゃんは、同い年の猫「ちくわぶ」ちゃんと飼い主さんを取り合いながら、幸せに暮らしている超甘えん坊な女の子。

ドライヤーの時は決して近づかせまいとオーラを醸し出しているものの…普段は、ゼロ距離で飼い主さんに『撫でて！』アピールをしてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびとマイペースに暮らすあんずちゃん、ちくわぶちゃんの日常はたくさんの癒しや笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Banana_corgi7」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。