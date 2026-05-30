ついにミニサイズ出たよ〜！たっぷり12個入り！夏の定番100均レジャーグッズ

ダイソーで出会った『くり返しつかえるみずふうせん』が、夏の水遊びに大活躍！ミニサイズなのでお子さんでも扱いやすく、水を入れるのも簡単。しかも繰り返し使えるエコ仕様で、後片付けもラクラク。12個入りでお友達や家族と一緒に楽しめるのも魅力です。屋内外問わず扱いやすいので、この機会に要チェックですよ♪

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商品情報

商品名：くり返しつかえるみずふうせん

価格：￥330（税込）

内容量：12個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480722689

ミニサイズで可愛らしい、カラフルな水風船を発見！

ダイソーで見つけた『くり返しつかえるみずふうせん』が、想像以上に優秀でした！

夏の定番おもちゃといえば水風船ですが、今回のアイテムはミニサイズなのが最大のポイント。小さなお子さんでも扱いやすく、家族みんなで楽しめるアイテムになっています。

フタと本体が繋がっているので、遊んでいる途中にパーツをなくす心配もなし。細かいところまで使いやすく作られているのが嬉しいポイントです。

さらに、この水風船は繰り返し使えるエコ仕様。ゴム風船のように使い捨てではないので、後片付けもラクラク。

12個入りと個数も多いので、お友達と一緒に遊ぶのにもぴったり。公園やキャンプ、庭遊びなど、いろいろなシーンで活躍してくれそうです。

水の充填がしやすい！ダイソーの『くり返しつかえるみずふうせん』

対象年齢は6歳以上。一般的な水風船は、ゴムを結ぶ作業が意外と大変ですよね。しかしこれは、扱いがとっても簡単。

使用方法は水風船を開き、中に水を入れたら閉じるだけ。キレイに入れるコツは、水風船を水中から出さず、中身をしっかり水で満たした状態で閉じることです。

大きな水風船だと水を入れるだけで苦戦することがありますが、こちらはサイズが小さいので水をたっぷり入れやすく、準備も簡単なのが◎

強く握ると中身が飛び出すので、濡れても良い安全な場所を選んで遊んでくださいね。

おすすめはキャッチボールです。投げる力加減によっては地面に落ちた瞬間にパンッとはじけるので、ドキドキ感があって大人も夢中になりますよ。

今回はダイソーの『くり返しつかえるみずふうせん』をご紹介しました。

屋外だけでなく、プールやお風呂遊びにもおすすめ。外で遊ぶ場合は、バケツなどの水をためる道具を持っていくのも忘れずに！

気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。