Tokimeki Records、3名のシンガーを迎えワンマン公演『COVERS NIGHT 2026』ビルボードライブ横浜にて開催
Tokimeki Recordsが、ビルボードライブ横浜でワンマン公演『Tokimeki Records COVERS NIGHT 2026 ONE-MAN LIVE YOKOHAMA』を8月23日に開催する。
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本公演にはネオソウルバンド MimeのHikari、シンガーソングライターのSala Kurokawa、Hannah Warmの3名がボーカルとして参加。シンセを軸としたエレクトロブギーなサウンドと、ソウルフルな歌声が織りなすメロウな音楽世界を届ける内容となる。
あわせて発表されたバンドメンバーは、Qnel（Gt/MD）、telyoshi（Ba）、Ryuya Inoue（Dr）、Momo Kubota（Key）、Osamu Fukuzawa（MP）、MAKOTO（Tp）。当日は1日2回公演として実施される。
（文=リアルサウンド編集部）