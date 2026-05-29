斉藤由貴が、フルオーケストラコンサート『billboard classics「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」～produced by 武部聡志』を9月より開催する。

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本公演は、薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤由貴が、フルオーケストラとともに自身のバースデーアニバーサリーを彩るステージを届ける。斉藤のデビュー以来、数々の楽曲をともに生み出してきた武部聡志と、指揮／アレンジを手がける岩城直也によって、楽曲群が新たな表情を見せる構成となる。

ツアーは9月17日に兵庫県立芸術文化センターで開幕。9月25日には、昨年開催された斉藤由貴デビュー40周年記念全国ホールツアーのファイナル公演の舞台である昭和女子大学 人見記念講堂、10月2日には斉藤の出身地である神奈川のミューザ川崎シンフォニーホールを巡る。

（文=リアルサウンド編集部）