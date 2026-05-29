【女性が選んだ】「唇が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキング！ 2位「佐藤健」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。佐藤さんは、数々の映画賞に輝く日本を代表する実力派俳優です。映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』や『護られなかった者たちへ』で日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞しました。真摯（しんし）な演技表現に加え、意志の強さと色気を兼ね備えた美しい唇も観る者を深く惹きつけ、常に進化を続ける圧倒的な存在感を示しています。
▼回答者コメント
「唇の厚さが薄くもなく、厚くもなく、すごく良いあんばいの厚さで、口角が上がっているので」（50代女性／愛知県）
「形のバランスがとにかく良く、厚すぎず薄すぎず、どの表情でも色気が出る完成度の高い唇だからです」（60代女性／愛知県）
「バランスの取れた綺麗な唇。少し口角が上がっている、アヒル口のような口がとても色っぽい」（30代女性／群馬県）
見事1位に輝いたのは、志尊淳さんでした。1995年生まれ、東京都出身の俳優です。近年は『幽☆遊☆白書』や『グラスハート』（ともにNetflix）、ドラマ『フェルマーの料理』（TBS系）などの話題作に立て続けに出演しています。思わず目を奪われるような艶やかな唇が魅力的で、その端正なルックスと確かな演技力により、一層の飛躍が期待されています。
▼回答者コメント
「ぷっくりしていて素敵な唇だから」（20代女性／栃木県）
「少しふっくらした唇が特徴的で、笑ったときの形がきれい」（40代女性／神奈川県）
「しっかりと厚みがあって形が整っている。口紅のCMができそうだと思うからです」（40代女性／青森県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐藤健／45票
2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。佐藤さんは、数々の映画賞に輝く日本を代表する実力派俳優です。映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』や『護られなかった者たちへ』で日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞しました。真摯（しんし）な演技表現に加え、意志の強さと色気を兼ね備えた美しい唇も観る者を深く惹きつけ、常に進化を続ける圧倒的な存在感を示しています。
「唇の厚さが薄くもなく、厚くもなく、すごく良いあんばいの厚さで、口角が上がっているので」（50代女性／愛知県）
「形のバランスがとにかく良く、厚すぎず薄すぎず、どの表情でも色気が出る完成度の高い唇だからです」（60代女性／愛知県）
「バランスの取れた綺麗な唇。少し口角が上がっている、アヒル口のような口がとても色っぽい」（30代女性／群馬県）
1位：志尊淳／47票
見事1位に輝いたのは、志尊淳さんでした。1995年生まれ、東京都出身の俳優です。近年は『幽☆遊☆白書』や『グラスハート』（ともにNetflix）、ドラマ『フェルマーの料理』（TBS系）などの話題作に立て続けに出演しています。思わず目を奪われるような艶やかな唇が魅力的で、その端正なルックスと確かな演技力により、一層の飛躍が期待されています。
▼回答者コメント
「ぷっくりしていて素敵な唇だから」（20代女性／栃木県）
「少しふっくらした唇が特徴的で、笑ったときの形がきれい」（40代女性／神奈川県）
「しっかりと厚みがあって形が整っている。口紅のCMができそうだと思うからです」（40代女性／青森県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)