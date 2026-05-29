＜モラハラ夫の特徴＞他人から見てわからないかもしれないけれど…結婚不適合・要注意な人の言動とは
言葉や態度で相手のことを見下したり、否定したりするモラルハラスメント。特に家庭内では他人の目がないからこそ、そのモラハラがエスカレートしてしまうこともあります。実際に夫からのモラハラに悩む妻の話（もしくはその逆も）を聞いたことがあるママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「『この人、絶対モラハラ夫だな』と他人にわかる？」というタイトルで、このような投稿がありました。
『実際どうかは知らないけど、この人モラハラ夫なんだろうなってわかるもの？』
自分がモラハラの被害を受けたことがあったり、身近にモラハラ気質な人がいたりしないと、なかなか見分けることは難しいかもしれませんね。モラハラをするのは男性に限った話ではありませんが、今回は「モラハラ夫」に焦点を当てて見ていきましょう。ママたちからは「この人はモラハラだろうな」と思ったエピソードがさまざまと寄せられています。
「モラハラ夫」の特徴とは？
『お金を握ってケチな男はモラハラだと思う。給料を旦那さんが持っていて、奥さんが買い物の都度お金をもらうと言っていた人が3人離婚したから「やっぱり」と思った』
『同じマンションのパパさんが笑いながら「うちの◯◯ちゃん（奥さん）はバカだから、お金があるだけ使っちゃうんですよ」と言っていて、モラハラっぽいなと思った』
『むかーしすれ違った夫婦、奥さんが泣いていて、旦那が手を上にあげたらさっと顔を守るような動作を取ったから、モラハラDV男なんだろうな、と』
まず寄せられていたのは家庭内での態度についてです。奥さんが専業主婦だろうと働いていようと、「家計管理を自分でやりたがる人」にはモラハラが多いという見解が寄せられていました。これは家計管理という面倒くさい仕事を引き受けてくれるというよりも、お金にシビアでケチだから財布の紐が固いという意味合いのようです。さらには妻に自由なお金を持たせないことで、行動を制限する側面もあるのではないでしょうか。
また奥さんを見下したり、バカにしたりする男性も「モラハラっぽい」とママたちは思うようです。モラハラがエスカレートして、自分の気に入らないことがあると妻に暴力を振るうDV夫の気配を感じたことがあるママもいました。
他人への態度でわかる？モラハラは外面がいい？
『店員さんとかに偉そうにする。それで、上にはペッコペコ』
『飲食店で働いているけど、旦那が無口で嫁が店員に気を使う人』
『人が話してるのに被せて話してくる人は、男女関係なくモラハラ気質あると思う』
『店員さんに横柄な態度はあるあるだけど、逆に恩着せがましいくらい大げさに優しい場合もあるかな。そういう態度も外面よくする分、身内で発散しがち』
また妻以外の「他人への態度」でモラハラっぽさを感じるママもいました。飲食店の店員さんに対して敬語を使わなかったり、横暴な物言いをしたりする男性を見たことがあるママもいるのではないでしょうか。一方的ガーッと早口で捲し立てたり、ガツガツ話しかけたりする人、無口で不愛想な人など、店員さん相手への態度についてはさまざまな意見が寄せられていました。一概に店員さん相手にこういう態度を取るからモラハラ、と結論は出せないのかもしれませんね。さらには「大げさなくらい丁寧で優しい態度で外面をよくするのも、モラハラあるあるだと思う」といったコメントも。
見た目でモラハラを完全に見抜くのは難しい！
『見えないところでモラッている夫もいるから、厳密にはわからない』
『自覚のないモラハラ夫は「うちの妻はバカで〜」とか他人の前でも妻下げをするからわかる。自覚のあるタイプは他人の前ではバレそうなことをしないし、言わないからわからない』
『本人だけではわからないかも。奥さんや子どもの目が死んでいるとか、怯えているとか、そういうのだったらなんとなく気づくかもね』
『モラハラ夫と離婚した友達がいるけど、旦那さん無口で大人しくて子どもの面倒もよく見る人だったから、友達から詳細を聞いたり、証拠になった音声を聞かせてもらったときは衝撃だったわ。わからないものだと思ったな』
今回の投稿ではママたちが感じているさまざまな「この人はモラハラっぽい」という特徴が挙げられました。店員さん相手には乱暴な態度をしていても、丁寧な態度でも「モラハラっぽい」と感じるママがいたので、一概に「こういう人だ！」と特定はできないのかもしれませんね。さらには家庭内のモラハラは他人にはわからないという意見もあり、見抜くことの難しさを感じさせる内容でした。
また「モラハラは外面がいいから他人からはわからないし、さらには付き合っているときもわからない。結婚してからやっとわかる」「モラハラは他人を騙す擬態能力に長けていると思う」といった体験談も寄せられていました。交際中はまだまだ外面の自分を見せているため、「優しくていい人！」と思って結婚しても、結婚後に相手をバカにするようになったり、乱暴な態度になったりと変貌することも少なくないのかもしれません。
みなさんは「こういう人はモラハラ気質だな」と判断できる特徴、ご存じですか？
文・AKI 編集・有村実歩