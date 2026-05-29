東京都内の児童相談所で一時保護した15歳の少女と性行為をしたとして、不同意性交等の疑いで31歳の男が逮捕された。犯人は一時保護所の非常勤職員だった熱海和輝容疑者で、逮捕の前週までは、声優事務所「マウスプロモーション」に所属し、声優としても活動していた。

「5月21日、マウスプロモーションの公式サイトが《重大な契約違反が認められた》として、熱海容疑者の契約解除を発表していました。詳細不明だったため、声優ファンの間では、何らかの反社会的行為に加担したのではないかとの憶測が流れていました。熱海容疑者は、アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『その着せ替え人形は恋をする Season2』などに出演していたようですが、新人のため、名前のない端役でした。声優業と並行して2024年6月から、都が一時保護業務を委託した保護所で、子どもたちの食事や遊びの相手をしていたようです」（芸能担当記者）

逮捕容疑は5月9日、豊島区のラブホテルで高校1年生の少女と性行為をしたというもの。熱海容疑者は「保護中は恋人未満の認識だった。性行為は30回くらいあった」と供述しており、保護施設を退所後は恋人関係にあったと認識している様子で、容疑を認めている。

「被害者の少女が、母親に『交際中の職員から別れようと言われた』と相談し、母親が通報したことで発覚したようです。同時に、小学6年生の別の保護女児とも性的行為をおこなっていた疑いがあるといい、余罪を追及されています」（同前）

Xでは、怒りとあきれるポストが多数、投稿されている。

《子供を守る立場の人間が子供に性的暴行とは許せん》

《熱海和輝、契約違反とかいうレベルじゃねーぞ……》

《たとえチョイ役でも自分の好きなアニメに出てたとなると見直すたびにこういう輩がチラついてしまうので最悪……》

東京都福祉局公式サイトの発表を確認すると、熱海容疑者は5月22日付で保護施設も解雇されている。

「東京都福祉局は《児童や保護者に対しては既に説明・謝罪を行っており、今後、関係児童の安全確保と心身のケアに万全を期すとともに、必要な支援や対応を丁寧に行ってまいります》と、今後の対応を発表してます。しかし、子どもに接する人材を非常勤で雇い入れることへの疑問も指摘されています」（前出・芸能担当記者）

声優志望者は数十万人ともいわれ、事務所に所属し、実際にマイクの前に立つのはひと握りとされる。一時の欲望で、熱海容疑者は何もかも無駄にしてしまった。