この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「泣けるAI映画」ではない理由とは？賛否分かれる話題作 / 是枝裕和監督『箱の中の羊』を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【箱の中の羊】泣けるAI映画ではない？今年注目されてる映画の徹底感想※後半ネタバレ解説」と題した動画を公開。



映画業界人でありながら、映画系YouTuberとしても活躍しているつるみんさんが、是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』について独自の視点で解説し、本作が単なる「泣けるAI映画」にとどまらない理由を紐解いている。



動画は前半でネタバレなしの感想、後半でネタバレありの解説を展開。

つるみんさんは本作を、是枝監督作品の中でも「かなり挑戦的な1本」と評価し、カンヌ国際映画祭で「人間性そのものを問い始めた」「優しいディストピア映画」と評されたことを紹介した。



物語は、亡くなった息子そっくりのAI搭載ヒューマノイド「翔」を迎え入れた夫婦を描く。

母親が自然に受け入れる一方で、父親は最初は息子として見られないという感情の対比や、共に過ごすうちに生じる感情の逆転現象を解説。また、翔が完璧なAIではなく「感情を学習していく」過程の不気味さに言及しつつ、徐々に"人間"に見えてくる現象は、役者の演技だけでなく、カメラワークにもヒントが隠されていたと解説。

AIの暴走といったサスペンスには進まず、「人は"記憶"を愛しているのか、それとも"存在"そのものを愛しているのか」という哲学的な問いが根底にあると分析した。



さらにタイトルの「羊」を従順な存在、「箱」を家庭や社会、管理システムに見立て、ヒューマノイドである「翔」が箱の中の羊であると解説し、さらに「実はAIより人間のほうが社会のレッテルなどにプログラムされているとも読める」と劇中のセリフから深く考察した。



SF、家族ドラマ、喪失の映画、哲学寓話を極めて静かに融合させた是枝監督の手腕を称賛し、「是枝監督にしか撮れない映画」として視聴者に劇場での鑑賞を後押ししている。