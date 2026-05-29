俳優の野呂佳代が、2020年に結婚した夫との夫婦生活について語った。

【映像】グーフィーの帽子をかぶった夫

野呂は、5月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。番組では、野呂の両親や弟家族たちと夫妻でディズニーリゾートに出かけた際の様子が披露された。

グーフィーの帽子を被り楽し写真に収まる夫の姿をみて、黒柳が「いい方？」と質問。野呂が「いい方だと思います」と答えると、黒柳は「よかったですね…まあ、なかなか…ね」と反応し、2人は大笑い。野呂は、改めて「たぶん、いい方だと思います」と繰り返した。

その後、黒柳が「結婚なさって、生活に変化はあったんですか？」と尋ねると、野呂は「うーん…」と思いを巡らせ、「最初の頃は生活が合わないというか、ケンカも凄く多かったんですけど…」と前置き。

そして「でも、なんか段々自分が忙しくなってきた時に、旦那さんの支えみたいなものを凄い感じるようになって。お互い仕事してるので、分担で色々やってるんですけど…ワンちゃんの世話もすごい見てくれるし…」と笑顔をみせる。

野呂いわく「てんやわんや」だという生活のなかで、「協力してくれることがすごくチームっていう感じがして、助かります、本当に」と感謝を口にした。

（『徹子の部屋』より）