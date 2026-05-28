「麻央さんにそっくり」市川團十郎、子どもたちの元気いっぱいな姿を公開！ 「なんて愛おしい光景」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月28日、自身のInstagramを更新。子どもたちの写真を公開しました。
【写真】子どもたちの仲良しショット
コメントでは「のびのびして元気な2人の笑顔に癒されます」「仲よく戯れる姿を見るだけで嬉しいです 團十郎さんの温かい眼差しが目に浮かびます」「本当に仲良しで良いご姉弟です」「麗禾ちゃん、麻央さんにそっくりですね」「なんて愛おしい光景なんでしょう」など、温かい声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】子どもたちの仲良しショット
子どもたちの仲良しショット團十郎さんは「笑って、走って、遊び尽くすふたり 子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切」とつづり、4枚の写真を公開。東京タワーをバックにお寺の前でおどけたポーズを取ったり、新緑がまぶしい公園の中で遊んだりと、のびのび過ごす子どもたちの姿が収められています。
子どもたちと過ごす時間を大切に團十郎さんは26日にも、家族で過ごす様子を公開しました。「昨日も歌舞伎座で芝居見てくれました。嬉しかったな」とつづり、3枚の写真を投稿。子どもとつないだ手元の写真などを披露しました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)