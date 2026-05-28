ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > DeepMindのHassabis CEO、「AGIは2029年にも到来」と警告 - エージェ… DeepMindのHassabis CEO、「AGIは2029年にも到来」と警告 - エージェントAIは「予行演習」 DeepMindのHassabis CEO、「AGIは2029年にも到来」と警告 - エージェントAIは「予行演習」 2026年5月28日 20時29分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ タンパク質構造予測AI「AlphaFold 2」の開発で2024年のノーベル化学賞を受賞したGoogle DeepMind CEOのDemis Hassabis氏がAGI(汎用人工知能)が2030年ごろ、最短で2029年にも到来する可能性があると述べた。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト OpenAIとMicrosoft、6年越しの「独占的提携」に区切り AWS展開へ道開く契約改定 CPU×カスタムIPU、インテルとGoogleが再定義を目指す次世代AIインフラの姿 Anthropic、AIと社会課題の研究機関「Anthropic Institute」を設立