DeepMindのHassabis CEO、「AGIは2029年にも到来」と警告 - エージェントAIは「予行演習」 DeepMindのHassabis CEO、「AGIは2029年にも到来」と警告 - エージェントAIは「予行演習」

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タンパク質構造予測AI「AlphaFold 2」の開発で2024年のノーベル化学賞を受賞したGoogle DeepMind CEOのDemis Hassabis氏がAGI(汎用人工知能)が2030年ごろ、最短で2029年にも到来する可能性があると述べた。



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