なにわ男子・すとぷり・リトグリら、6月4日放送音楽番組「STAR」出演アーティスト発表
【モデルプレス＝2026/05/28】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、6月4日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。
【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子
11月にCDデビュー5周年を迎える7人組アイドルグループ・なにわ男子が登場。デビューシングル「初心LOVE（うぶらぶ）」のヒット以降、2026年1月、2月にはグループ初となる単独2大ドーム公演を成功させ、京セラドーム大阪では史上初の6日間連続公演となり、快進撃を続けている。6月17日に発売を控えるニューアルバム「ND5」（読み：エヌディーファイブ）より、リード曲である「Celebrate」と関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンスする。7月11日の北海道公演を皮切りに全国9都市を巡るアリーナツアー「なにわ男子LIVE TOUR 2026 『ND5』」に向けて勢いをさらに加速させる、なにわ男子の最新ステージとなる。
ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンであり俳優としても唯一無二の存在感を放つ浜野謙太と、数々のアーティストとのコラボで快進撃を続ける後藤真希による異色の2人が奇跡のコラボレーション。作曲家・坂東祐大が手掛けたメインテーマをベースに、浜野自身が作詞を担当した連続ドラマ「銀河の一票」（毎週月曜22時／関西テレビ・フジテレビ系にて放送中）の主題歌「おーへい」を披露する。平成のJ-POPをほうふつとさせる明るく元気なファンクチューンで、熱狂の渦を巻き起こす。
2.5次元アイドルで、史上初の「NHK紅白歌合戦」出場（NHK総合他／2023年「第74回NHK紅白歌合戦」に初出場）と全国5大ドームツアーを制覇した、すとぷりが登場。放送日の6月4日は、彼らが2016年に結成された記念日であり、一般社団法人日本記念日協会によって正式に登録されている「すとぷりの日」。YouTube公式チャンネルの登録者数は400万人超え、動画の総再生回数は104億回を突破（2025年11月時点）するなど、圧倒的な人気を誇る彼らが、記念すべき結成10周年当日に「STAR」のステージに立つ。今回は、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人で出演し「大好きになればいいんじゃない？」「アモーレ・ミオ」「スキスキ星人」のすとぷり定番ソングで紡ぐ「10周年スペシャルメドレー」を披露。記念日を祝う特別パフォーマンスとなる。
圧倒的歌唱力で人気を博すアーティスト、AIが登場。昨年、25周年のアニバーサリーイヤーを迎え、国内外の大物アーティストとのコラボなど世界を股に掛け活躍する彼女が、連続ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜22時30分〜／日本テレビ系にて放送中）主題歌の「It’s You」を披露。魂を揺さぶる歌声を届ける。
「研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残す」女性ボーカルグループ、Little Glee Monsterが登場。2014年のメジャーデビュー以降、数々の名曲を世に送り出し、2022年に新メンバーを迎え第2章をスタートさせてからも躍進を遂げている。今回は、進化を続ける彼女たちが、日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜／TBS系にて放送中）の挿入歌「一輪」をパフォーマンスし、息の合った6人の美しいハーモニーを響かせる。さらに、上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターに、かれんが就任。2人のタッグも見どころだ。（modelpress編集部）
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【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子
◆なにわ男子、新アルバムリード曲＆代表曲の2曲を歌唱
11月にCDデビュー5周年を迎える7人組アイドルグループ・なにわ男子が登場。デビューシングル「初心LOVE（うぶらぶ）」のヒット以降、2026年1月、2月にはグループ初となる単独2大ドーム公演を成功させ、京セラドーム大阪では史上初の6日間連続公演となり、快進撃を続けている。6月17日に発売を控えるニューアルバム「ND5」（読み：エヌディーファイブ）より、リード曲である「Celebrate」と関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンスする。7月11日の北海道公演を皮切りに全国9都市を巡るアリーナツアー「なにわ男子LIVE TOUR 2026 『ND5』」に向けて勢いをさらに加速させる、なにわ男子の最新ステージとなる。
◆浜野謙太＆後藤真希、異色のコラボでドラマ主題歌披露
ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンであり俳優としても唯一無二の存在感を放つ浜野謙太と、数々のアーティストとのコラボで快進撃を続ける後藤真希による異色の2人が奇跡のコラボレーション。作曲家・坂東祐大が手掛けたメインテーマをベースに、浜野自身が作詞を担当した連続ドラマ「銀河の一票」（毎週月曜22時／関西テレビ・フジテレビ系にて放送中）の主題歌「おーへい」を披露する。平成のJ-POPをほうふつとさせる明るく元気なファンクチューンで、熱狂の渦を巻き起こす。
◆すとぷり、結成日当日出演で10周年特別パフォーマンス
2.5次元アイドルで、史上初の「NHK紅白歌合戦」出場（NHK総合他／2023年「第74回NHK紅白歌合戦」に初出場）と全国5大ドームツアーを制覇した、すとぷりが登場。放送日の6月4日は、彼らが2016年に結成された記念日であり、一般社団法人日本記念日協会によって正式に登録されている「すとぷりの日」。YouTube公式チャンネルの登録者数は400万人超え、動画の総再生回数は104億回を突破（2025年11月時点）するなど、圧倒的な人気を誇る彼らが、記念すべき結成10周年当日に「STAR」のステージに立つ。今回は、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人で出演し「大好きになればいいんじゃない？」「アモーレ・ミオ」「スキスキ星人」のすとぷり定番ソングで紡ぐ「10周年スペシャルメドレー」を披露。記念日を祝う特別パフォーマンスとなる。
◆AI＆リトグリ、話題ドラマのテーマ曲熱唱
圧倒的歌唱力で人気を博すアーティスト、AIが登場。昨年、25周年のアニバーサリーイヤーを迎え、国内外の大物アーティストとのコラボなど世界を股に掛け活躍する彼女が、連続ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜22時30分〜／日本テレビ系にて放送中）主題歌の「It’s You」を披露。魂を揺さぶる歌声を届ける。
「研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残す」女性ボーカルグループ、Little Glee Monsterが登場。2014年のメジャーデビュー以降、数々の名曲を世に送り出し、2022年に新メンバーを迎え第2章をスタートさせてからも躍進を遂げている。今回は、進化を続ける彼女たちが、日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜／TBS系にて放送中）の挿入歌「一輪」をパフォーマンスし、息の合った6人の美しいハーモニーを響かせる。さらに、上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターに、かれんが就任。2人のタッグも見どころだ。（modelpress編集部）
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