Hameeが運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、ゲーミングマウスパッド『PXMPWシリーズ』を5月28日より予約販売開始することが発表された。

【画像あり】全部で8色 Pixioのモニターと合わせた設置イメージ

本シリーズは、ゲーミングモニター「PX248WAVE」をはじめとするPixio WAVEシリーズと同色展開のマウスパッド。モニターや周辺アイテムと色を合わせることで、統一感のあるデスク環境を実現しやすくするアイテムとなっている。

カラーはホワイト、ブラック、ブルー、ピンク、パープル、ミントグリーン、イエロー、ベージュの全8色。ゲーミングらしさとインテリアへのなじみやすさを両立したカラー構成で、ホームオフィスやクリエイター向けの環境にも合わせやすい設計とされている。シンプルな無地デザインを採用し、WAVEシリーズと色を揃えればセットアップ全体に統一感が生まれる。

サイズは省スペースで使える「M」（360×300mm）と、デスク全体をカバーする「XXL」（900×400mm）の2種類を用意。プレイスタイルやデスク環境に応じて選択できる。

機能面では、底面にラバー加工を施し、FPSのフリック操作時などでもパッドがズレにくい仕様。表面には撥水加工が施されており、飲み物をこぼした際もすばやく拭き取れる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）