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「パケ派は注意」Switch2版へアップグレードしてもロード時間が短縮されない落とし穴を検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、『【パケ派は注意】Switch2 版へアップグレードしてもロード上限は超えられなかった』と題した動画を公開した。動画では、旧Switchのパッケージ版ソフトをSwitch2版へアップグレードした場合、ロード時間の短縮効果があるのかを検証している。



■ 4つのパターンでロード時間を比較

検証には『あつまれ どうぶつの森』を使用。「旧パッケージ版」「旧パッケージ版＋アップグレードパス」「新規格のSwitch2パッケージ版」「ダウンロード版」の4パターンを用意し、Switch2本体でのロード時間を比較した。



■ 旧パッケージ版のアップグレード効果は限定的

「初期状態の起動」「セーブデータありの起動」「タイトル画面からの暗転明け」「建物の出入り」の4つのシーンで検証を実施。

その結果、どのシーンにおいても旧パッケージ版をアップグレードしたことによる明確なロード時間の短縮はみられず、ほぼ同タイムという結果に。「セーブデータありの起動」においては、むしろ0.5秒遅くなる場面もあった。

一方、新規格のパッケージ版やダウンロード版は、旧パッケージ版に比べて数秒のロード時間短縮に成功し、安定したパフォーマンスを発揮している。



■ ボトルネックの分析とユーザーへのアドバイス

アキヒトは、アップグレード前後でデータ容量がわずか0.1GBしか増えていないことに着目。「ゲーム本編のデータは旧カードから読み取っている」と推測し、旧カード自体の読み込み上限がボトルネックとなっており、ロード短縮に至らないと分析した。



動画の最後でアキヒトは、アップグレードするかどうかはグラフィックの向上など「新要素」に価値を感じるかで決めるべきだと総括。一切の妥協なく「ロード優先」で快適なプレイを求めるのであれば、新規格のカードやダウンロード版への買い替えも検討すべきだと、ユーザーへアドバイスを送っている。