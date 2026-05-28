この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、『【パケ派は注意】Switch2 版へアップグレードしてもロード上限は超えられなかった』と題した動画を公開した。動画では、旧Switchのパッケージ版ソフトをSwitch2版へアップグレードした場合、ロード時間の短縮効果があるのかを検証している。

■ 4つのパターンでロード時間を比較
検証には『あつまれ どうぶつの森』を使用。「旧パッケージ版」「旧パッケージ版＋アップグレードパス」「新規格のSwitch2パッケージ版」「ダウンロード版」の4パターンを用意し、Switch2本体でのロード時間を比較した。

■ 旧パッケージ版のアップグレード効果は限定的
「初期状態の起動」「セーブデータありの起動」「タイトル画面からの暗転明け」「建物の出入り」の4つのシーンで検証を実施。
その結果、どのシーンにおいても旧パッケージ版をアップグレードしたことによる明確なロード時間の短縮はみられず、ほぼ同タイムという結果に。「セーブデータありの起動」においては、むしろ0.5秒遅くなる場面もあった。
一方、新規格のパッケージ版やダウンロード版は、旧パッケージ版に比べて数秒のロード時間短縮に成功し、安定したパフォーマンスを発揮している。

■ ボトルネックの分析とユーザーへのアドバイス
アキヒトは、アップグレード前後でデータ容量がわずか0.1GBしか増えていないことに着目。「ゲーム本編のデータは旧カードから読み取っている」と推測し、旧カード自体の読み込み上限がボトルネックとなっており、ロード短縮に至らないと分析した。

動画の最後でアキヒトは、アップグレードするかどうかはグラフィックの向上など「新要素」に価値を感じるかで決めるべきだと総括。一切の妥協なく「ロード優先」で快適なプレイを求めるのであれば、新規格のカードやダウンロード版への買い替えも検討すべきだと、ユーザーへアドバイスを送っている。

YouTubeの動画内容

00:28

検証環境と計測ルール
00:56

検証1：初期状態での起動時間
02:08

検証2：島を作り込んだ状態での起動時間
03:31

検証3：タイトル画面から島を表示するまでの時間
04:25

検証4：建物の出入りにかかる時間
04:56

なぜ変わらない？データ容量の比較で判明した事実
05:48

結論：Switch2 Editionにアップグレードするべきか？

関連記事

知らずに買うと4900円損する？Switch Online値上げ前のまとめ買いの罠

知らずに買うと4900円損する？Switch Online値上げ前のまとめ買いの罠

 【Switch2】ロード時間を徹底比較！パケ版とDL版、結局どっちを買うべきか検証してみた

【Switch2】ロード時間を徹底比較！パケ版とDL版、結局どっちを買うべきか検証してみた

 Switchのキーカードは「起動の鍵」にすぎない。DL版とロード時間の性能差なしと判明

Switchのキーカードは「起動の鍵」にすぎない。DL版とロード時間の性能差なしと判明
もっと見る

チャンネル情報

アキヒトのゲームチャンネル_icon

アキヒトのゲームチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 4.68万人 567 本の動画
「真面目に、丁寧に」をモットーに Switch2 や PS5 の最新ニュース、周辺機器、便利設定を解説。ライター歴 15年 以上の経験を活かし、情報の正確さと分かりやすさに徹底的にこだわっています。30年来のゲーマー視点で「知って得する」情報を毎週土曜に配信中。最新情報は YouTube でいち早くお届けしています！
youtube.com/channel/UCv1JDrkSMlG4WeHJH3OOQcA YouTube