クレジットカードの支払いを何度か延滞したことがあります。住宅ローン審査って信用情報はかなり見られるのでしょうか？

住宅ローン審査では信用情報が重要視される

住宅ローン審査では、年収や勤務先だけでなく、信用情報も重要な確認項目です。金融機関は、申込者が今後数十年にわたって安定して返済できるかを判断する必要があるためです。

信用情報とは、クレジットカードやローンの契約内容、支払い状況などを記録した情報のことです。日本では主に「CIC」「JICC」「全国銀行個人信用情報センター」といった信用情報機関が管理しています。金融機関は審査時にこれらの情報を照会し、過去の返済状況を確認します。

例えば、毎月きちんと返済している人は「返済管理がしっかりしている」と判断されやすくなります。一方で、何度も延滞を繰り返している場合は、「住宅ローンも延滞する可能性がある」と見られることがあります。

特に住宅ローンは借入額が大きいため、カードローンや自動車ローンよりも審査が厳しくなる傾向があります。金融機関によって基準は異なりますが、信用情報をまったく見ないというケースはほとんどありません。



クレジットカードの延滞はどのくらい影響する？

クレジットカードの延滞といっても、その内容によって影響の大きさは変わります。

例えば、「うっかり口座残高が足りず数日遅れた」という程度で、すぐに支払った場合は、大きな問題にならないこともあります。しかし、長期間の延滞や何度も繰り返した延滞は注意が必要です。

一般的に、61日以上または3か月以上の延滞があると、信用情報にいわゆる「異動情報」が登録される可能性があります。これは「金融事故情報」と呼ばれることもあり、住宅ローン審査に大きく影響することがあります。

異動情報が登録されると、「返済トラブルを起こした履歴がある」と判断されやすくなります。その結果、住宅ローンの審査に通りにくくなったり、希望額より借入可能額が少なくなったりするケースがあります。

また、延滞が解消されても、信用情報には一定期間記録が残ります。登録期間は信用情報機関によって異なりますが、完済後も数年間保存されることがあります。



住宅ローン審査を受ける前にやっておきたい対策

過去に延滞経験がある場合は、住宅ローンの申し込み前に準備を進めることが大切です。

まず、自分の信用情報を確認しておくと安心です。信用情報機関では、本人が情報開示を請求できます。実際にどのような情報が登録されているか確認することで、住宅ローン申込時の不安を減らせます。

もし現在もクレジットカードやローンの支払いが残っている場合は、延滞しないことが重要です。住宅ローン審査直前の延滞は特にマイナス評価につながりやすいため、引き落とし口座の残高管理を徹底しましょう。

また、不要なカードローンや消費者金融の借り入れがある場合は、できるだけ減らしておくのがおすすめです。借入件数や利用残高が多いと、返済負担が大きいと判断される可能性があります。

さらに、住宅ローンを申し込む前に、複数の金融機関へ事前相談する方法もあります。銀行によって審査基準は異なるため、ある銀行では難しくても、別の金融機関では融資可能と判断されるケースもあります。

不安が強い場合は、住宅ローン専門のファイナンシャルプランナーや不動産会社に相談するのも一つの方法です。現在の状況に合った借入計画を提案してもらえる可能性があります。



延滞歴があっても早めの準備が大切

住宅ローン審査では、信用情報は重要な確認項目です。特にクレジットカードの長期延滞や繰り返しの延滞は、審査に影響する可能性があります。

一方で、短期的な延滞で既に解消されている場合は、現在の収入状況や勤務状況、他の借入状況なども含めて総合的に判断されることがあります。ただし、61日以上または3か月以上の長期延滞など、信用情報に「異動」として登録されている場合は、住宅ローン審査の通過が難しくなる傾向があります。

まずは自分の信用情報を確認し、今後は支払いを遅れないように管理することが大切です。また、不要な借入金額を減らし、無理のない返済計画を立てることで、審査に向けた準備を進めやすくなります。

住宅ローンは長期間付き合う大切な契約です。不安を抱えたまま申し込むのではなく、事前に状況を整理し、無理のない形でマイホーム購入を目指しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー