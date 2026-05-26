スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は26日、2026ワールドカップに臨む26名の最終メンバーを発表した。大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共催で行われ、スペイン代表は6月15日にカーボベルデ代表との初戦を迎える。



今回のメンバー発表の大きなサプライズは、レアル・マドリード所属選手が1人も選出されなかったことだ。スペイン代表で主力のCBとして起用されてきたディーン・ハイセンや、先日退団セレモニーが行われたDFダニ・カルバハルらは代表候補とされていたが、選出されなかった。





ほかにも、アトレティコ・マドリード所属のDFロビン・ル・ノルマンや、レアル・ソシエダ所属GKアレックス・レミロらも選外に。一方で、アトレティコ・マドリードで見事な活躍を見せたDFマルク・プビルや、オサスナでブレイクしたFWビクトル・ムニョスが選出された。チームの軸となりそうなのは、バルセロナ勢だ。MFペドリ、FWラミン・ヤマル、FWフェラン・トーレスらが順当に選出。さらに怪我明けのMFガビが復帰し、GKジョアン・ガルシアもメンバー入りを果たした。スペイン代表の招集メンバーは以下の通り。GKウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）ダビド・ラヤ（アーセナル）ジョアン・ガルシア（バルセロナ）DFペドロ・ポロ（トッテナム）マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）アイメリック・ラポルト（アスレティック）エリック・ガルシア（バルセロナ）マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）パウ・クバルシ（バルセロナ）マルク・ククレジャ（チェルシー）アレックス・グリマルド（レヴァークーゼン）MFガビ（バルセロナ）ミケル・メリーノ（アーセナル）ペドリ（バルセロナ）ロドリ（マンチェスター・シティ）マルティン・スビメンディ（アーセナル）アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）ラミン・ヤマル（バルセロナ）ダニ・オルモ（バルセロナ）ニコ・ウィリアムズ（アスレティック）ジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス）ビクトル・ムニョス（オサスナ）フェラン・トーレス（バルセロナ）ボルハ・イグレシアス（セルタ）スペイン代表は30日からラス・ロサスで合宿を開始予定。チームはまずチャンピオンズリーグ決勝を全員で観戦し、その後アメリカへ渡航する。大会前にはイラク代表、ペルー代表との強化試合も予定されている。グループステージではカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦予定。若手中心へと世代交代が進むスペイン代表が、“レアル勢ゼロ”という異例の編成で世界制覇に挑む。