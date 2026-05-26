スペイン代表がW杯メンバー発表 “レアル勢ゼロ”の異例構成に衝撃
スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は26日、2026ワールドカップに臨む26名の最終メンバーを発表した。大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共催で行われ、スペイン代表は6月15日にカーボベルデ代表との初戦を迎える。
今回のメンバー発表の大きなサプライズは、レアル・マドリード所属選手が1人も選出されなかったことだ。スペイン代表で主力のCBとして起用されてきたディーン・ハイセンや、先日退団セレモニーが行われたDFダニ・カルバハルらは代表候補とされていたが、選出されなかった。
チームの軸となりそうなのは、バルセロナ勢だ。MFペドリ、FWラミン・ヤマル、FWフェラン・トーレスらが順当に選出。さらに怪我明けのMFガビが復帰し、GKジョアン・ガルシアもメンバー入りを果たした。
スペイン代表の招集メンバーは以下の通り。
GK
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ダビド・ラヤ（アーセナル）
ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
DF
ペドロ・ポロ（トッテナム）
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
アイメリック・ラポルト（アスレティック）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
マルク・ククレジャ（チェルシー）
アレックス・グリマルド（レヴァークーゼン）
MF
ガビ（バルセロナ）
ミケル・メリーノ（アーセナル）
ペドリ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・シティ）
マルティン・スビメンディ（アーセナル）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）
FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
ニコ・ウィリアムズ（アスレティック）
ジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス）
ビクトル・ムニョス（オサスナ）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ボルハ・イグレシアス（セルタ）
スペイン代表は30日からラス・ロサスで合宿を開始予定。チームはまずチャンピオンズリーグ決勝を全員で観戦し、その後アメリカへ渡航する。大会前にはイラク代表、ペルー代表との強化試合も予定されている。
グループステージではカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦予定。若手中心へと世代交代が進むスペイン代表が、“レアル勢ゼロ”という異例の編成で世界制覇に挑む。