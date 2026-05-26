大阪・あべのハルカス「地上300m」の絶景とバーベキュー、女子会向けメニューも新登場
日本で2番目に高いビル、大阪市のあべのハルカスにある展望台「ハルカス300」で、『ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ』が開催されている。2026年10月18日まで。
この展望台には、58階の屋外空間「天空庭園」があり、ここがバーベキュー会場。地上約300メートルの眼下に広がるパノラマビューは、絶景で知られる。
“手ぶらでバーベキュー”が楽しめるイベントとして、毎年人気。これまで、ビアガーデンとしての開催も含めて、今年で12回目となる。ちなみに、夏はバーベキューで、冬はこたつに入って鍋などを楽しむのが毎年恒例だ。
メニューは3種類。まず、「たっぷり野菜と赤身肉のカラダに嬉しいBBQプラン」が今年初めて登場した。
新鮮な野菜が多く取り入れられたのに加え、仔牛のタンや牛ミスジなど赤身の肉で包んで食べる、ヘルシーなメニューとなっている。
特に、「女子会など向けに新たに作った」とのこと。サイドメニューとして、他のプランにないキムチ、マッシュルームの塩麹バター焼きも付いているのもポイントだ。
また「厚切りカルビ＆牛ハラミの4種盛りスタンダードBBQプラン」は、厚切りカルビ（中落ち）、牛ハラミ、豚肩ロース（マリネ）などをラインナップし、特に「肉」のボリュームがあって満足度が高い。
このプランに、さらに黒毛和牛ステーキが付く「黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン」では、高級肉の美味しさが堪能できる。
すべてのプランに、2025年から登場した「牛すじカレー」（食べ放題）も引き続き味わえる。
さらに、ソフトドリンク飲み放題、フライドポテトと枝豆、デザートのスティックパインなども付く充実ぶり。
このイベント、最近では日本人だけでなく、訪日外国人旅行客（インバウンド）増えているといい、特に、展望台を訪れてから当日その場で入店して楽しんでいるという。ちなみに、予約は2名からでき、当日も空きがあれば利用可能だ（当日の利用受付は19：45まで）。
この天空庭園は、上部が吹き抜けで開放感あり、特に、地上300メートルは空が近く感じる。
そして、大阪湾の沖もよく見え夕陽も美しい。さらに、大阪のビル群が立ち並ぶ夜景も絶景だ。大阪の大都会のど真ん中で、手ぶらでバーベキューが楽しめるのは夏の今だけ。ぜひ体験してみてはいかがだろうか。
■「ハルカスでソラメシ 食べるで BBQ」
開催期間：2026 年 4 月 29 日（水・祝）〜10 月 18 日（日）
営業時間：平日17：00〜21：45／土日祝11：30〜21：45（全日L.O.21：30） ※7月25 日（土）以降は土日祝も17：00〜21：45
開催場所：ハルカス300（展望台） 58 階「天空庭園」
税込価格：「たっぷり野菜と赤身肉のカラダに嬉しいBBQプラン」（大人4,480円／小学生3,480円）、「厚切りカルビ＆牛ハラミの4種盛りスタンダードBBQプラン」（大人4,480円／小学生3,480円）、「黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン」（大人7,480円／小学生5,480円） ※いずれも2時間制、アルコール＋1,500円、ハルカス300（展望台）入場料が別途必要
予約方法：予約サイト（https://www.tablecheck.com/ja/shops/skygarden300/reserve）またはTEL（06-4399-9181）※雨天でも営業。ただし荒天の場合など予告なく営業中止することあり
(Written by A. Shikama)
この展望台には、58階の屋外空間「天空庭園」があり、ここがバーベキュー会場。地上約300メートルの眼下に広がるパノラマビューは、絶景で知られる。
“手ぶらでバーベキュー”が楽しめるイベントとして、毎年人気。これまで、ビアガーデンとしての開催も含めて、今年で12回目となる。ちなみに、夏はバーベキューで、冬はこたつに入って鍋などを楽しむのが毎年恒例だ。
新鮮な野菜が多く取り入れられたのに加え、仔牛のタンや牛ミスジなど赤身の肉で包んで食べる、ヘルシーなメニューとなっている。
特に、「女子会など向けに新たに作った」とのこと。サイドメニューとして、他のプランにないキムチ、マッシュルームの塩麹バター焼きも付いているのもポイントだ。
また「厚切りカルビ＆牛ハラミの4種盛りスタンダードBBQプラン」は、厚切りカルビ（中落ち）、牛ハラミ、豚肩ロース（マリネ）などをラインナップし、特に「肉」のボリュームがあって満足度が高い。
このプランに、さらに黒毛和牛ステーキが付く「黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン」では、高級肉の美味しさが堪能できる。
すべてのプランに、2025年から登場した「牛すじカレー」（食べ放題）も引き続き味わえる。
さらに、ソフトドリンク飲み放題、フライドポテトと枝豆、デザートのスティックパインなども付く充実ぶり。
このイベント、最近では日本人だけでなく、訪日外国人旅行客（インバウンド）増えているといい、特に、展望台を訪れてから当日その場で入店して楽しんでいるという。ちなみに、予約は2名からでき、当日も空きがあれば利用可能だ（当日の利用受付は19：45まで）。
この天空庭園は、上部が吹き抜けで開放感あり、特に、地上300メートルは空が近く感じる。
そして、大阪湾の沖もよく見え夕陽も美しい。さらに、大阪のビル群が立ち並ぶ夜景も絶景だ。大阪の大都会のど真ん中で、手ぶらでバーベキューが楽しめるのは夏の今だけ。ぜひ体験してみてはいかがだろうか。
■「ハルカスでソラメシ 食べるで BBQ」
開催期間：2026 年 4 月 29 日（水・祝）〜10 月 18 日（日）
営業時間：平日17：00〜21：45／土日祝11：30〜21：45（全日L.O.21：30） ※7月25 日（土）以降は土日祝も17：00〜21：45
開催場所：ハルカス300（展望台） 58 階「天空庭園」
税込価格：「たっぷり野菜と赤身肉のカラダに嬉しいBBQプラン」（大人4,480円／小学生3,480円）、「厚切りカルビ＆牛ハラミの4種盛りスタンダードBBQプラン」（大人4,480円／小学生3,480円）、「黒毛和牛リブロースのプレミアムBBQプラン」（大人7,480円／小学生5,480円） ※いずれも2時間制、アルコール＋1,500円、ハルカス300（展望台）入場料が別途必要
予約方法：予約サイト（https://www.tablecheck.com/ja/shops/skygarden300/reserve）またはTEL（06-4399-9181）※雨天でも営業。ただし荒天の場合など予告なく営業中止することあり
(Written by A. Shikama)