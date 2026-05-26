津田健次郎の声、生成AIで無断模倣 TikTok提訴に日俳連が声明「勇気あるアクションを支持します」
日本俳優連合（JAU・日俳連）は25日、公式Xを更新。声優の津田健次郎が、生成人工知能（AI）により自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、TikTokの運営会社に動画の削除を求めて東京地裁に提訴していることについて、「日本俳優連合は津田健次郎さんの勇気あるアクションを支持します」と伝えた。
【動画】めっちゃ若い！28歳当時の津田健次郎
訴状によると、2024年7月〜25年9月に氏名不詳者が特定のアカウントで、津田の声質を模したナレーションを付けて、都市伝説や雑学などを内容とした動画を188本投稿。TikTokには再生回数に応じて金銭が支払われる仕組みがあることから、月50万〜75万円の収益を上げていたとしている。
提訴は25年11月で、これまでに非公開の争点整理手続きが行われ、今夏にも第1回口頭弁論が開かれる見通し（共同通信社より）。
津田は、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』海馬瀬人役、『テニスの王子様』乾貞治役、『呪術廻戦』七海建人役などで知られる人気声優で、連続テレビ小説『あんぱん』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』など数々のドラマや映画に出演。オリコンニュースが昨年発表した第1回『好きな声優ランキング』男性編では1位に輝くなど、老若男女から愛されている。
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訴状によると、2024年7月〜25年9月に氏名不詳者が特定のアカウントで、津田の声質を模したナレーションを付けて、都市伝説や雑学などを内容とした動画を188本投稿。TikTokには再生回数に応じて金銭が支払われる仕組みがあることから、月50万〜75万円の収益を上げていたとしている。
津田は、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』海馬瀬人役、『テニスの王子様』乾貞治役、『呪術廻戦』七海建人役などで知られる人気声優で、連続テレビ小説『あんぱん』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』など数々のドラマや映画に出演。オリコンニュースが昨年発表した第1回『好きな声優ランキング』男性編では1位に輝くなど、老若男女から愛されている。